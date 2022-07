Porto Alegre Motocicleta apreendida em Porto Alegre acumula 18 mil reais em dívidas

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

Durante fiscalização da EPTC, foram abordados 41 motociclistas Foto: Arquivo/EPTC Blitze têm sido intensificadas devido aos índices de acidentalidade com esse tipo de veículo na capital gaúcha. (Foto: Arquivo/EPTC) Foto: Arquivo/EPTC

Em mais uma ação integrada entre as forças estaduais e municipais de segurança, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) apreendeu nesta semana uma motocicleta estacionada em local proibido no bairro Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Ao conferirem a situação do veículo, os agentes constataram pendências que somam R$ 18 mil.

Não foi informado se o proprietário da moto estava no local. O recolhimento ocorreu em meio à verificação de relatos de perturbação do sossego pelo ruído excessivo de veículos e caixas de som, além de aglomerações de pessoas em áreas residenciais após o horário permitido.

Segundo a prefeitura, as operações conjuntas tem por objetivo conferir denúncias referentes a esse tipo de problema, além de checar se os decretos relativos aos bairros de maior movimentação boêmia estão sendo cumpridos. Ipanema e Cidade Baixa têm sido uma das áreas mais visadas.

“A operação Esforço Concentrado atende a todos os bairros de Porto Alegre, independente do local, nosso objetivo é manter a segurança do cidadão e a ordem pública. Todos têm o direito de se divertir e confraternizar, porém com limites que não desrespeitem o sossego alheio”, salientou o secretário-adjunto da Segurança, Comissário Zottis.

Além da EPTC, participam da ofensiva integrantes da Guarda Municipal, fiscais de Secretarias e órgãos do município, Polícia Civil e a Brigada Militar (BM). Denúncias podem ser realizadas de forma anônima, pelos telefones 153 e 156. A ligação é gratuita e com sigilo garantido.

Caso semelhante

Na quarta-feira passada (20), a EPTC já havia recolhido outra motocicleta com alto valor em débitos: R$ 20 mil. Mais de R$ 19 mil desse montante é referente a multas de trânsito.

Intitulada “Duas Rodas”, a operação foi realizada na rua Leopoldo Bier, bairro Azenha. O total de abordagens chegou a 41, das quais 25 permitiram a constatação de algum tipo de irregularidade.

“Uma motocicleta com valor tão elevado em multas tem como dono uma pessoa que não respeita nada e nem ninguém”, lamenta o gerente de Fiscalização de Trânsito, Leandro Coelho. “Ele gera um risco para todos os usuários da via pública. Retirar essa moto de circulação ajuda a reduzir a acidentalidade.”

Estatística preocupante

A fiscalização de motos e condutores tem por finalidade a conscientização e a prevenção. E tem sido intensificada após a análise apontar estatísticas preocupantes em relação a acidentes com esse tipo de veículo em Porto Alegre.

Apenas no semestre passado, 15 (48%) das 31 mortes violentas no trânsito da capital gaúcha tiveram como vítima o condutor de alguma moto – sete deles sequer possuíam a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

(Marcello Campos)

