Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

As causas do acidente estão sendo apuradas. Foto: PRF/Divulgação As causas do acidente estão sendo apuradas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um acidente, na manhã deste sábado (25), no km 339 da BR 285, em Carazinho, matou um motociclista de 20 anos. A moto colidiu contra um caminhão.

Ambos veículos seguiam no sentido Carazinho – Passo Fundo quando a motocicleta, com placas de Carazinho, colidiu na traseira do caminhão, emplacado em Não-Me-Toque. O óbito foi constatado no local pelos Bombeiros. O condutor do caminhão não se feriu. O acostamento e parte da via ficaram isolados mas não houve interrupção do trânsito.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

