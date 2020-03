Notas Mundo Motorhomes servem para quarentena em Los Angeles

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Um estacionamento de motorhomes em frente a uma praia de Los Angeles se transformou em um albergue para quarentena por causa da Covid-19. Cem veículos brancos se alinham um ao lado do outro no Dockweiler RV Park, com vista para o mar. O Dockweiler é um dos cinco refúgios habilitados pelo condado de Los Angeles para isolar pacientes, principalmente sem-teto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo