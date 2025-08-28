Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Motorista de caminhão morre em acidente em Santo Cristo, no Noroeste do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Acidente com morte ocorreu no km 188 da BR 472, em Santo Cristo

Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu nesta quinta-feira (28) um acidente com morte no km 188 da BR 472, em Santo Cristo, no Noroeste do Rio Grande do Sul. O sinistro ocorreu por volta das 9h e envolveu dois caminhões, sendo um de Santo Cristo e outro de Campina das Missões.

Conforme a PRF, o acidente foi do tipo colisão frontal entre um caminhão Volvo e um caminhão Ford/Cargo. Em decorrência da colisão o condutor do primeiro veículo, de 38 anos, natural de Campina das Missões, veio a óbito no local.

O condutor do Ford/Cargo, de 31 anos, natural de Santo Cristo, não se feriu. Ainda segundo a PRF, o Volvo trafegava no sentido Santo Cristo para Santa Rosa, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão Ford/Cargo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia.

