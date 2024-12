Brasil Motorista de carreta envolvida em acidente em Minas Gerais estava com a carteira de habilitação suspensa há dois anos

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

O homem está foragido, e os trabalhos de busca se concentram no Espírito Santo. (Foto: Divulgalção/CBMMG)

O motorista do caminhão envolvido em um acidente com um ônibus na madrugada de sábado (21), na BR-116, em Minas Gerais, no município de Teófilo Otoni, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida há dois anos. De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais, ele teve a suspensão do direito de dirigir após ter se recusado a realizar o teste do bafômetro durante uma blitz no município de Mantena, interior do estado, em 2022.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que, após abandonar o local do acidente, o motorista pode ter fugido para um endereço no Espírito Santo. Outras informações são tratadas pelo setor de inteligência da PRF e ainda não poderiam ser divulgadas para preservar detalhes da investigação.

Em coletiva de imprensa na manhã desse domingo (22), o perito criminal Felipe Dapieve também informou que 41 corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e, até o momento, 11 foram identificados e 2 liberados. Durante a entrevista, o porta-voz da Polícia Civil de Minas Gerais, Saulo Castro, afirmou que investigadores suspeitam que a carreta estava com excesso de peso e um dos blocos de granito carregados pelo veículo teriam tombado para cima do ônibus.

Entenda

O acidente ocorreu por volta das 3h30 da madrugada deste sábado, na BR-116, na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O ônibus, da empresa EMTRAM, havia saído do Terminal Tietê, em São Paulo, com destino a Vitória da Conquista, na Bahia, e ao todo transportava 45 passageiros quando o motorista perdeu o controle da direção. A dinâmica do acidente ainda é investigada pela PRF, mas supostamente se originou a partir de um bloco de granito que teria se soltado da carreta e caído na rodovia.

O motorista do ônibus, Weberton da Silva Ribeiro, faleceu no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos uma das vítimas é uma criança. 25 corpos foram totalmente carbonizados, o que, conforme relatam as autoridades, dificulta identificação.

Além do ônibus e da carreta, um veículo de passeio também foi atingido, mas seus três ocupantes sobreviveram. Após o acidente, segundo os Bombeiros de Minas Gerais, 13 pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas para hospitais da região.

Em nota, a empresa responsável pelo ônibus alega que “o veículo de passageiros estava com a documentação regularizada, manutenção em dia, pneus novos, velocidade compatível com o local e número de passageiros adequado, dados que serão confirmados pela perícia”. A companhia também informou que três sobreviventes receberam alta até o início da tarde desse domingo.

Trecho perigoso

Imagens do local mostravam um cenário de destruição, com destroços espalhados pela pista e o ônibus reduzido a uma carcaça. A BR-116, onde ocorreu a tragédia, é conhecida como a rodovia mais letal do Brasil. Em 2023, foram registradas 559 mortes ao longo de sua extensão, sendo 155 apenas em Minas Gerais.

Um levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT) aponta Minas Gerais como o estado com o maior número de mortes em estradas. Entre novembro de 2022 e outubro de 2023, foram registradas 712 vítimas fatais, representando 12% de todos os óbitos ocorridos no país. Esse dado reforça a posição do estado no ranking de fatalidades nas rodovias brasileiras.

