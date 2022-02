Porto Alegre PRF flagra motorista de ônibus alcoolizado antes de embarcar na rodoviária de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Resultado no teste do bafômetro foi 0,33 mg/L, bem acima do 0,05 já suficiente para caracterizar embriaguez ao volante. Foto: PRF/Divulgação Resultado no teste do bafômetro foi 0,33 mg/L, bem acima do 0,05 já suficiente para caracterizar embriaguez ao volante. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã deste sábado (26), durante ação educativa na rodoviária de Porto Alegre, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um motorista embriagado que dirigiria um ônibus com passageiros até o litoral gaúcho. O coletivo seguiu viagem com outro condutor.

Ao realizarem o teste do bafômetro no motorista de um ônibus que estava prestes a sair para a praia, os policiais verificaram que ele estava embriagado: o resultado foi 0,33 mg/L, bem acima do 0,05 já suficiente para caracterizar embriaguez ao volante.

Os agentes realizavam uma ação educativa na rodoviária da capital para conscientizar motoristas e passageiros sobre a importância do uso do cinto de segurança e dos riscos da mistura do álcool com a direção.

Como o motorista, de 53 anos, ainda não havia dirigido o veículo os policiais contataram a empresa que providenciou outro condutor para fazer a viagem com segurança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre