Rio Grande do Sul Motorista fica ferido após capotagem na Estrada do Mar, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Trânsito precisou ser bloqueado nos dois sentidos da rodovia devido a derramamento de óleo Foto: CRBM/Divulgação Trânsito precisou ser bloqueado nos dois sentidos da rodovia devido a derramamento de óleo (Foto: CRBM/Divulgação) Foto: CRBM/Divulgação

Um homem de 45 anos ficou ferido após se envolver em uma capotagem neste domingo (15) no quilômetro 47 da RS-389, a Estrada do Mar, em Xangri-Lá, no Litoral Norte gaúcho.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista é natural de Capão da Canoa e conduzia uma Toyota Hilux com placas da mesma cidade, quando perdeu o controle do veículo e capotou.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado com ferimentos para o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Após a capotagem, houve vazamento de óleo na pista. Devido ao bloqueio total da pista, o trânsito foi desviado para o perímetro urbano.

