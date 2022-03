Mundo Motorista joga carro contra multidão e mata seis pessoas na Bélgica

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Autoridades afirmaram que, em uma investigação preliminar, não parecia se tratar de um ataque terrorista Foto: Reprodução Autoridades afirmaram que, em uma investigação preliminar, não parecia se tratar de um ataque terrorista. Dez pessoas ficaram gravemente feridas (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Seis pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas depois de um carro em alta velocidade atingir uma multidão reunida para uma festa de carnaval na cidade de Strépy-Bracquegnies, no sul da Bélgica, na manhã deste domingo (20).

“No estado atual da investigação, sabemos que um veículo atropelou um grupo (…) e lamentamos seis mortes, 26 feridos”, incluindo “dez pessoas cujas vidas estão atualmente em perigo”, declarou Damien Verheyen, procurador-adjunto do rei, durante uma coletiva de imprensa.

As autoridades afirmaram ainda que, em uma investigação preliminar, não parecia se tratar de um ataque terrorista. “Não temos elementos para acreditar que o ataque possa ter tido uma motivação terrorista”, disse Verheyen.

De acordo com Jacques Gobert, prefeito da cidade vizinha de La Louvière, entre 150 e 200 pessoas estavam reunidas se preparando para um desfile tradicional na região com fantasias e tambores.

“Um carro em alta velocidade avançou no grupo de pessoas e o motorista fugiu”, disse Gobert. Mais tarde, de acordo com informações do jornal britânico The Guardian, as duas pessoas que estavam no carro foram detidas.

