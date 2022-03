Porto Alegre Serviços programados deixam sem água bairros nas Zonas Norte e Leste de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A programação poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) fará dois serviços programados nesta semana, nas Zonas Norte e Leste de Porto Alegre.

Na quarta-feira (23), seguem as obras da nova rede de água que foi lançada no bairro Farrapos. Haverá um entroncamento na rua Frederico Mentz esquina da rua D, na Vila Tio Zeca. O abastecimento de água será interrompido, a partir das 9h, em parte do bairro Farrapos e a previsão é de normalizar o serviço à noite.

Na quinta-feira (24), será trocado o envelope da bomba da Estação de Bombeamento de Água Tratada Beco do Davi, na Lomba do Pinheiro, Zona Leste. Haverá suspensão do abastecimento para uma parte do bairro. A água deve retornar à noite na região. A programação poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre