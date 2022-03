Porto Alegre Prefeitura amplia em mais de 150 viagens a oferta de transporte coletivo em Porto Alegre

Para acompanhar o aumento da demanda de passageiros e qualificar o atendimento ao usuário, a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), amplia em mais de 150 viagens a oferta de transporte coletivo.

As alterações nas tabelas horárias iniciam-se nesta segunda-feira (21). São 19 linhas beneficiadas com a ampliação de oferta e outras três terão ajustes na tabela horária.

Linhas que aumentam a oferta de viagens:

Linha 250 1 de Maio – Oferta de 26 viagens por dia, sendo 13 por sentido. Adequação de tabela horária. Sentido bairro ao Centro: viagem das 17h40 passa a ser 17h50. Sentido Centro ao bairro: viagem das 17h50 passa a ser 18h20.

Ampliação de oferta a partir do dia 21/03

Linha 171 Ponta Grossa – Ampliação de sete viagens por dia, passando de 81 para 88, sendo 43 bairro ao Centro e 45 Centro ao bairro. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo do bairro às 5h e último horário saindo do bairro às 19h40. Primeiro horário saindo do Centro às 6h05 e último horário saindo do Centro às 20h50. Após às 20h50 o bairro Ponta Grossa é atendido pela linha M79 com viagens até 1h05. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 14 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 22 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 19 minutos.

Linha 184 Juca Batista – Ampliação de 59 viagens por dia, passando de 86 para 145, sendo 73 bairro ao Centro e 72 Centro ao bairro. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde e entrepico e antecipação do horário de início da linha. Primeiro horário saindo do bairro às 5h30 e último horário saindo do bairro às 22h20. Primeiro horário saindo do Centro às 6h20 e último horário saindo do Centro às 23h10. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 12 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 12 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 12 minutos.

Linha 253 Renascença – Ampliação de oito viagens por dia, passando de 42 para 50, sendo 25 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde e entrepico. Primeiro horário saindo do bairro às 5h50 e último horário saindo do bairro às 18h26. Primeiro horário saindo do Centro às 6h28 e último horário saindo do Centro às 19h04. Após às 19h04 a localidade Renascença é atendida pela linha 2533 com viagens até as 23h25. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 26 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 35 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 30 minutos.

Linha 2541 Embratel – Canudos – Cascatinha – Ampliação de nove viagens por dia, passando de 86 para 145, sendo 16 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo do bairro às 5h55 e último horário saindo do bairro às 17h30. Primeiro horário saindo do Centro às 6h30 e último horário saindo do Centro às 18h05.

Após às 18h05 o atendimento Embratel Canudos é feito pela linha 2543 com viagens até 23h20. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 35 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de uma hora. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 35 minutos.

Linhas 281 Campo Novo, 2811 Campo Novo / Morro Agudo, 2812 Campo Novo / Gedeon Leite e R81 Rápida Campo Novo – Ampliação de nove viagens por dia no conjunto de linhas, passando de 90 para 99, sendo 50 sentido bairro ao Centro e 49 no sentido Centro ao bairro.

Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde, entrepico e horário de funcionamento da linha. Primeiro horário saindo do bairro às 5h10 e último horário saindo do bairro às 22h. Primeiro horário saindo do Centro às 6h e último horário saindo do Centro às 22h55. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 10 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 20 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 14 minutos.

Linha 286 Belem Velho / Cristal / UFRGS – Ampliação de 13 viagens por dia, passando de 59 para 72, sendo 36 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde, entrepico e horário de funcionamento da linha. Primeiro horário saindo da UFRGS às 5h40 e último horário saindo da UFRGS às 22h15.

Primeiro horário saindo do Barra Shopping Sul às 6h40 e último horário saindo do Barra Shopping Sul às 23h15. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 19 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 29 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 26 minutos.

Linha 620 Iguatemi / V. Jardim – Ampliação de quatro viagens por dia, passando de 28 para 32, sendo 16 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo do bairro às 6h05 e último horário saindo do bairro às 21h45. Primeiro horário saindo do Centro às 6h46 e último horário saindo do Centro às 22h55.

Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 50 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 1h10. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 50 minutos.

Linha 652 Hospital – Ampliação de seis viagens por dia, passando de 68 para 74, sendo 37 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde, entrepico e horário de funcionamento da linha. Primeiro horário saindo do bairro às 5h30 e último horário saindo do bairro às 22h10.

Primeiro horário saindo do Centro às 6h11 e último horário saindo do Centro às 22h50. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 24 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 27 minutos.

Linha 654 Educandário Petrópolis – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 28 para 30, sendo 15 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã. Primeiro horário saindo do bairro às 6h e último horário saindo do bairro às 21h40.

Primeiro horário saindo do Centro às 6h48 e último horário saindo do Centro às 22h20. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 39 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 1h25. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de uma hora.

Linha 718 Ilha da Pintada – Ampliação de uma viagem por dia, passando de 80 para 81, sendo 40 bairro ao Centro e 41 Centro ao bairro. Ampliação de viagens no pico da tarde no sentido Centro ao bairro com a inclusão de novo horário às 19h10. Primeiro horário saindo do bairro às 5h e último horário saindo do bairro às 21h40.

Primeiro horário saindo do Centro às 5h40 e último horário saindo do Centro às 23h20. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 18 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 30 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 18 minutos.

Linhas 429 Protásio / Iguatemi / Vila Ingá, 4291 Protásio / Iguatemi / Cananeia e 4292 Protásio / Iguatemi / Dez de Maio – Ampliação de oito viagens por dia no conjunto de linhas, passando de 64 para 72, sendo 36 por sentido.

Ampliação de viagens no pico da tarde, entrepico e ampliação do horário de funcionamento da linha. Primeiro horário saindo do bairro às 5h30 e último horário saindo do bairro às 22h15. Primeiro horário saindo do Centro às 6h15 e último horário saindo do Centro às 23h. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 24 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 27 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 24 minutos.

Linhas A971 Alimentadora J. P. Alves / Escolar e A974 Alimentadora JD. Protásio Alves / Alzira Rosa – Ampliação de uma viagem por dia, passando de 44 para 45 viagens no conjunto de linhas. Inclusão do horário das 7h10 na linha A971.

Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 17 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 27 minutos.

Linha T4 Transversal – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 174 para 176, sendo 84 sentido Norte-Sul e 92 sentido Sul-Norte. Ampliação de viagens noturnas. Primeiro horário saindo do sentido Norte-Sul às 5h20 e último horário às 23h45.

Primeiro horário saindo do sentido Sul-Norte às 5h10 e último horário às 23h55. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de sete minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 1h13. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 10 minutos.

Adequação de tabela horária a partir de segunda-feira

Linhas T2A (Via Paulinho Azurenha / Postão) e T2A1 Transversal 2 A. J Renner – Oferta de 102 viagens no conjunto de linhas, sendo 50 no sentido Norte-Sul e 52 no sentido Sul-Norte. Sentido Sul-Norte: horário das 22h33 da linha T2A passa a ser às 22h30 na linha T2A1.

Linha C80 Circular Zona Sul – Oferta de 11 viagens por dia. Horário das 21h40 alterado para 21h50 para melhor atendimento a UniRitter. Horário previsto de passagem na UniRitter às 22h15.

