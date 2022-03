Porto Alegre Centro de Testagem para o coronavírus na UFRGS, em Porto Alegre, é desativado

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Motivo é a diminuição da procura por testes rápidos de antígeno no local

A partir desta segunda-feira (21), a Prefeitura de Porto Alegre irá desativar o Centro de Testagem de Covid-19, localizado no campus da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O motivo é a diminuição da procura por testes rápidos de antígeno no local.

O centro, instalado na rua Sarmento Leite, 425, em 14 de janeiro deste ano, foi implementado para desafogar as unidades de saúde, que estavam com grande volume de pacientes respiratórios: “Começamos com uma média de 250 testes realizados por dia no local. Nas últimas semanas, a média é de apenas vinte por dia”.

Os testes rápidos continuam disponíveis para pacientes sintomáticos de Covid-19 nas 132 unidades de saúde (confira endereços e horários aqui e nos quatro centros de testagens da Capital, localizados nas unidades de saúde Tristeza, São Carlos, Assis Brasil e Clínica da Família Álvaro Difini. O atendimento é realizado das 9h às 17h (exceto na Unidade de Saúde São Carlos, que encerra às 20h), de segunda a sexta-feira (exceto feriados).

Para realizar o teste de antígeno, capaz de detectar rapidamente a proteína do Sars-CoV-2, o cidadão deve passar por avaliação clínica antes e, se houver indicação, será encaminhado para testagem.

Os resultados saem em aproximadamente 15 minutos, podendo variar conforme o movimento e a capacidade de atendimento de cada local. Quem tiver resultado negativo, mas seguir com febre e risco de piora do quadro, poderá realizar o teste RT-PCR para confirmação, mediante avaliação e encaminhamento das unidades de saúde.

Podem fazer o teste moradores de Porto Alegre com um ou mais destes sintomas: febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, calafrios, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular e pacientes assintomáticos que tiveram contato próximo com caso positivo de Covid-19.

Para pacientes assintomáticos, a recomendação é de quarentena. Pessoas que tiveram contato com caso positivo da doença são considerados casos confirmados por critério clínico-epidemiológico, e não há recomendação de testagem.

O teste rápido deve ser feito de preferência entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas.

Locais para testagem rápida de antígeno em Porto Alegre:

132 unidades de saúde

Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados):

– Centro de Testagem na US Tristeza – avenida Wenceslau Escobar, 110 – bairro Tristeza

– Centro de Testagem no CF Álvaro Difini – rua Álvaro Difini, 520 – Restinga

– Centro de Testagem na US Assis Brasil – avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

Segunda a sexta-feira, das 9h às 20h (exceto feriados):

– Centro de Testagem na US São Carlos – avenida Bento Gonçalves, 6670 – bairro Partenon.

