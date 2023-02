Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito devido a obras em oito estradas gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

A presença de máquinas na pista pode causar bloqueios de faixas Foto: Raphael Nunes/EGR A presença de máquinas na pista pode causar bloqueios de faixas. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Os motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e serviços em oito estradas administradas pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) ao longo desta semana.

No total, 18 frentes de trabalho executam obras viárias, reparos localizados, manutenção asfáltica, sinalização, roçada, limpeza de margens e operação tapa-buracos. A presença de máquinas na pista pode causar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em horários de maior movimento.

Confira abaixo a relação das rodovias e os serviços que são realizados nesta semana:

Construção de viaduto

ERS-115, no quilômetro 36, em Gramado.

Manutenção do pavimento e reparos localizados

RSC-453, do quilômetro 6 ao 7, em Venâncio Aires, e do quilômetro 18 ao 20, em Cruzeiro do Sul.

ERS-130, no quilômetro 75, em Lajeado.

ERS-239, do quilômetro 13 ao 19, entre Novo Hamburgo e Campo Bom, e do 43 ao 44, em Parobé.

ERS-235, do quilômetro 30 ao 32, em Gramado.

ERS-135, no quilômetro 63, em Erebango.

Sinalização:

RSC-453, do quilômetro 4 ao 7, em Venâncio Aires; e do 15 ao 20, entre Mato Leitão e Cruzeiro do Sul.

Conservação, roçada e limpeza das margens

RSC-453, do quilômetro 60 ao 90, entre Boa Vista do Sul e Garibaldi.

ERS-130, do quilômetro 75 ao 97, entre Lajeado e Encantado.

ERS-129, do quilômetro 82 ao 100, entre Muçum e Vespasiano Correa.

ERS-239, do quilômetro 34 ao 43, entre Araricá e Parobé.

ERS-115, do quilômetro 30 ao 41, em Gramado.

ERS-235, do quilômetro 2 ao 14, em Nova Petrópolis.

ERS-040, do quilômetro 13 ao 50, em Viamão.

ERS-135, do quilômetro 33 ao 48, entre Sertão e Getúlio Vargas.

Tapa-buracos

ERS-135, ERS-129 e ERS-130, em toda a extensão das rodovias.

