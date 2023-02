O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às vítimas do terremoto que atingiu a fronteira entre a Turquia e a Síria, deixando mais de 1,6 mil mortos nos dois países nesta segunda-feira (06).

“Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria, após terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia”, escreveu Lula no Twitter.