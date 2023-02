O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu 102,4 mil e-mails com denúncias relacionadas aos atos extremistas de 8 de janeiro, em Brasília. As mensagens foram enviadas por 27,45 mil pessoas diferentes, que encaminharam anexos e links para colaborar com as investigações.

Depois de coletadas pelo ministério, as informações são repassadas para a Polícia Federal, que é responsável por, eventualmente, abrir investigações contra os citados. A identidade de alguns dos suspeitos de envolvimento nos ataques foi mantida sob sigilo para não atrapalhar as investigações.