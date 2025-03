Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em dez rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

A presença e a atuação das equipes e de maquinários podem ocasionar bloqueios de faixas. Foto: Divulgação/EGR A presença e a atuação das equipes e de maquinários podem ocasionar bloqueios de faixas. (Foto: Divulgação/EGR) Foto: Divulgação/EGR

Os motoristas devem estar atentos para a realização de obras e intervenções em dez estradas estaduais no Rio Grande do Sul nesta semana, alerta a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Ao todo, serão 13 frentes de trabalho que exigirão atenção.

A presença e a atuação das equipes e de maquinários podem ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada em determinados pontos e horários de maior movimento.

No Vale do Taquari, na ERS-130 entre os municípios de Arroio do Meio e Lajeado, continuam nesta semana as obras da ponte sobre o Rio Forqueta. No local há bloqueio total do trânsito. Na ERS-129, no Km 96, em Vespasiano Correa, acontece remoção de detritos de deslizamento. Já na RSC-453, dos quilômetros 20 ao 29, de Lajeado a Cruzeiro do Sul, entre os quilômetros 38 e 50, de metros acontecem serviços de roçada, tapa-buraco, limpeza, drenagem e poda.

Na Serra Gaúcha e Hortênsias, na ERS-235 continuam as obras de construção e sinalização da interseção no quilômetro quatro, em Gramado. Na ERS-115, dos quilômetros 26 ao 41 entre Três Coroas e Gramado, serão realizados serviços de roçada, tapa-buraco, limpeza, drenagem e poda. Os mesmos serviços acontecem nesta semana na ERS-235, entre os quilômetros 53 e 74, em São Francisco de Paula.

Já na Região Metropolitana, na ERS-040, as equipes executam roçada, tapa-buraco, limpeza, drenagem e poda entre Viamão e Balneário Pinhal, dos quilômetro 85 a 40.

No Norte do Estado, na ERS-135, entre os quilômetros 30 e 65 de Sertão a Erebango, equipes farão trabalhos de conservação, limpeza, roçadas e tapa-buracos. O mesmo trabalho será feito no Vale dos Sinos entre os quilômetros 25 e 40 da ERS-239, de Sapiranga a Nova Hartz.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, explica que as ações ocorrem em diferentes regiões do estado, sempre em busca do aprimoramento dos pontos críticos de acordo com a peculiaridade de cada município. “Nosso corpo técnico trabalha na manutenção de trechos pelos quais todos os dias circulam milhares de pessoas. A partir da execução dessas obras e intervenções, temos a missão de promover a segurança dos usuários, encurtar distâncias e contribuir decisivamente para o desenvolvimento da economia do estado”, salienta Vanacôr.

Relação das obras

– Construção de ponte: ERS-130, no quilômetro 75, entre Arroio do Meio e Lajeado..

– Construção de interseção: ERS-235, no quilômetro quatro, em Nova Petrópolis.

– Remoção de detritos de deslizamento: ERS-129, no quilômetro 96, Vespasiano Correa.

– Conservação: ERS -129, entre os quilômetros 80 e 105, entre Encantado e Dois Lajeados; na ERS-453, entre os quilômetros 38 ao 50, entre Estrela e Teutônia; ERS-239, do quilômetro 25 e 40, entre Sapiranga e Nova Hartz; na ERS-235, entre os quilômetros 53 e 74, em São Francisco de Paula; na ERS-135, entre os quilômetros 30 e 65, Sertão a Erebango; na ERS-040, do quilômetro 85 ao 40, entre Viamão e Balneário Pinhal; na ERS-115, do quilômetro 26 ao 41, de Três Coroas a Gramado; e na ERS-466, do quilômetro 0 ao 7, próximo ao Canela.

– Pintura e sinalização: na RSC-453, realização de pintura a partir do quilômetro 16, em Mato Leitão.

