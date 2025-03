Porto Alegre Prefeito e governador buscam soluções para desafogar sistema de saúde de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

No encontro, Leite apresentou propostas de cooperação que visam melhorar a capacidade de resposta da rede municipal de saúde. Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O prefeito Sebastião Melo recebeu, nesta segunda-feira (24), o governador Eduardo Leite no Centro Administrativo Municipal para discutir soluções conjuntas que aliviem a pressão sobre o sistema de saúde de Porto Alegre. Durante o encontro, Melo apresentou as necessidades do Município para garantir a continuidade dos serviços e evitar reduções no atendimento, fundamental não apenas para a Capital, mas também para a Região Metropolitana e o interior do Estado.

Entre as medidas solicitadas, estão aportes mensais extras até o final de 2025, auxílio financeiro ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) – referência no atendimento de queimados –, criação da Câmara de Compensação para pacientes de fora do Município e a implementação de Consórcios Intermunicipais de Saúde, mecanismo que permite o rateio de custos de procedimentos especializados entre diferentes cidades. Também foi discutida a revisão dos critérios do Programa Assistir, que regula o repasse de recursos para hospitais. O encontro contou com a presença dos secretários de Saúde municipal, Fernando Ritter, e estadual, Arita Bergmann.

“Estamos do mesmo lado neste desafio, que afeta diretamente os cidadãos que mais precisam do atendimento pelo SUS. A situação dramática da saúde em Porto Alegre se agrava com a queda na arrecadação e o aumento das despesas, especialmente após a enchente. Precisamos trabalhar juntos para encontrar soluções que evitem a redução dos serviços na Capital, que atende mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul”, destacou Melo.

O governador Eduardo Leite anunciou a destinação de R$ 16 milhões para a implantação de novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o que permitirá ao Município ampliar em cerca de R$ 1,5 milhão mensais os recursos de custeio pelo SUS. Além disso, o repasse do Assistir para a UTI de queimados do HPS será triplicado, passando de R$ 3,6 milhões para R$ 9,9 milhões. “Vamos trabalhar junto à União para ampliar os repasses à Média e Alta Complexidade. Seguiremos buscando soluções que melhorem o atendimento à população da Capital, que é o que realmente importa”, afirmou Leite.

Aumento de internações

A crescente demanda por internações tem desafiado a capacidade da rede municipal de saúde. Nos últimos anos, a média mensal de pacientes internados aumentou, especialmente nos hospitais de Média Complexidade, elevando os custos assumidos pelo Município. Além disso, muitos pacientes procuram espontaneamente os hospitais da Capital, ampliando ainda mais a sobrecarga.

Durante o encontro, o secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter, alertou sobre a necessidade de soluções conjuntas entre o Estado e os municípios de origem desses pacientes. “O crescimento expressivo das internações tem impacto direto na estrutura hospitalar e no orçamento da saúde. Porto Alegre arca com um custo elevado para atender pacientes que poderiam ser assistidos em suas cidades de origem. É fundamental fortalecer a regulação e buscar um equilíbrio na distribuição dos atendimentos”, enfatizou Ritter.

2025-03-24