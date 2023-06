Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em dez rodovias gaúchas

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Foto: Raphael Nunes/EGR

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e intervenções em dez estradas no Rio Grande do Sul nesta semana. Os trabalhos, executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), prosseguem até sexta-feira (16).

Os serviços incluem a construção de viaduto e rotatória, manutenção asfáltica, sinalização, roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos.

Na Serra Gaúcha, continua a construção do viaduto localizado no quilômetro 36 da ERS-115, próximo ao acesso com a ERS-373 e com a avenida do Trabalhador, em Gramado. Além disso, ocorre a implantação de tachões do quilômetro 69 ao 95 da ERS-020, entre Três Coroas e São Francisco de Paula, e serviços de roçada entre os quilômetros 86 e 95 da rodovia.

Na região dos vales do Taquari e do Rio Pardo, a EGR dá continuidade aos serviços de renovação asfáltica do pavimento entre os quilômetros 21 e 22,5, em Cruzeiro do Sul, na RSC-453. Além disso, o cronograma de obras prevê a continuidade da construção da rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado, e a execução de roçada e tapa-buracos na ERS-129, do quilômetro 78 ao 100, entre Encantado e Vespasiano Corrêa, na ERS-130, do quilômetro 69 ao 80, entre Lajeado e Arroio do Meio, na ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia, e na RSC-453, entre os quilômetros 50 e 96, entre Teutônia e Garibaldi.

Nos vales do Sinos e do Paranhana, as equipes trabalham nos serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-239, do quilômetro 39 ao 49, entre Nova Hartz e Taquara. O mesmo serviço também é executado na ERS-474, do quilômetro 27 ao 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante, na ERS-040, entre os quilômetros 50 e 11, em Viamão, e na ERS-135, do quilômetro zero ao 15, entre Passo Fundo e Coxilha.

2023-06-13