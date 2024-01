Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em nove rodovias gaúchas

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Entre as atividades previstas, estão a construção de rotatórias, reparos localizados, manutenção asfáltica, sinalização, roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos Foto: EGR/Divulgação

Os motoristas devem ficar atentos nesta semana para alterações no trânsito em razão de obras em nove estradas estaduais no Rio Grande do Sul. Os trabalhos são executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

Entre as atividades previstas, estão a construção de rotatórias, reparos localizados, manutenção asfáltica, sinalização, roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos.

A presença de trabalhadores e de máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada em determinados pontos e horários de maior movimento.

Na Região Metropolitana e no Litoral, são executados serviços de reparos localizados na ERS-239, do quilômetro 20 ao 25, em Campo Bom, além de roçadas e limpeza de margens do quilômetro 28 ao 40 da ERS-239, entre Sapiranga e Parobé. Os mesmos trabalhos ocorrem na ERS-040, do quilômetro 11 ao 40, em Viamão, e na ERS-474, do quilômetro 0 ao 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante.

No Vale do Taquari, as obras estão concentradas na construção de três rotatórias: uma localizada no quilômetro 83 da ERS-129, em Muçum; a no quilômetro 24 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul; e a terceira no quilômetro 29 da RSC-453, em Lajeado. Além disso, ocorrem reparos localizados no quilômetro 89 da ERS-129, em Muçum, manutenção asfáltica na ERS-129, do quilômetro 121 ao 124, em Guaporé, serviços de roçada e conservação na ERS-129, do quilômetro 105 ao 120, entre Dois Lajeados e Guaporé, na ERS-130, do quilômetro 69 ao 97, entre Lajeado e Encantado, e na RSC-453, do quilômetro 70 ao 38, entre Boa Vista do Sul e Estrela.

São realizados ainda serviços de sinalização do quilômetro 37 ao 41 da RSC-453, em Estrela, e pintura da interseção no quilômetro 29 da RSC-453, em Lajeado.

Já na Serra Gaúcha, ocorre a construção de duas rotatórias: no quilômetro 8 da ERS-235, em Nova Petrópolis, e no quilômetro 45 da ERS-235, em Canela. Limpeza de margens e serviços de roçada são executados na ERS-235, do quilômetro 38 ao 45, em Canela, e na ERS-020, do quilômetro 80 ao 67, entre São Francisco de Paula e Três Coroas.

No Norte do Estado, as equipes executam a conservação e roçada das margens da ERS-135, do quilômetro 55 ao 66, entre Getúlio Vargas e Erechim, além da manutenção asfáltica da ERS-135, do quilômetro 8 ao 11, em Passo Fundo.

