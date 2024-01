Política Carlos Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal que investiga espionagem ilegal pela Abin

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Carlos é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: Caio Cesar/CMRJ Carlos é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Caio Cesar/CMRJ) Foto: Caio Cesar/CMRJ

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi alvo de buscas da PF (Polícia Federal) no começo da manhã desta segunda-feira (29).

Os policiais estiveram no gabinete dele na Câmara Municipal da capital fluminense e na residência do parlamentar. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido em uma casa em Angra dos Reis (RJ) onde Jair Bolsonaro realizou uma live nas redes sociais com os filhos no domingo (28).

A ação é um desdobramento da Operação Vigilância Aproximada, que investiga o monitoramento ilegal de autoridades por parte da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante a gestão do ex-diretor-geral Alexandre Ramagem, que comandou o órgão no governo de Jair Bolsonaro.

