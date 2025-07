Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em oito rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo a EGR, "essas intervenções são fundamentais para garantir mais segurança, conforto e trafegabilidade aos motoristas" Foto: Rafael Bento/EGR Segundo a EGR, "essas intervenções são fundamentais para garantir mais segurança, conforto e trafegabilidade aos motoristas". (Foto: Rafael Bento/EGR) Foto: Rafael Bento/EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em oito estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Os trabalhos são realizados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

Na Serra Gaúcha, a EGR executa obras de modificação de rótula na ERS-115, no quilômetro 6, em Igrejinha, além de serviços de manutenção asfáltica entre os quilômetros 30 e 21 e entre os quilômetros 0 e 2, nos municípios de Gramado e Taquara.

Na ERS-235, são três frentes de trabalho: no quilômetro 73,5, em São Francisco de Paula, e entre os quilômetros 44 e 46 e 56 e 58, em Canela e novamente em São Francisco de Paula. Já na ERS-239, as frentes de trabalho se concentram entre os quilômetros 21 e 24, em Campo Bom.

Em Nova Petrópolis, a ERS-235 recebe obras de construção de acesso no quilômetro 14. Também estão previstas ações de pintura e sinalização na ERS-115, entre os quilômetros 14 e 19, em Três Coroas, e na ERS-239, do quilômetro 73 ao 82, em Rolante.

No Vale do Taquari, ocorre a construção de uma nova interseção na ERS-129, no quilômetro 83, em Muçum. Além disso, a ERS-129 recebe serviços de pintura e sinalização do quilômetro 67 ao 126, no trecho entre Encantado e Guaporé. Já na ERS-453, em Estrela, ocorre a implantação de um novo acesso no quilômetro 40,5.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Litoral Norte, as equipes trabalham na manutenção e conversão da ERS-040, entre os quilômetros 85 e 94, em Balneário Pinhal. Além de obras de conservação entre os quilômetros 0 e 14 na ERS-784, entre Cidreira e Balneário Pinhal.

Na Região Norte do Estado, há serviços na ERS-135, com manutenção asfáltica entre os quilômetros 52 e 53, e também no quilômetro 25, nos municípios de Getúlio Vargas e Coxilha. As equipes atuam ainda em ações de conservação em diversos pontos ao longo da rodovia.

“A EGR reforça que essas intervenções são fundamentais para garantir mais segurança, conforto e trafegabilidade aos motoristas que utilizam diariamente a malha rodoviária estadual”, afirmou a estatal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/motoristas-devem-ficar-atentos-para-alteracoes-no-transito-em-razao-de-obras-em-oito-rodovias-estaduais-no-rs-10/

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em oito rodovias estaduais no RS

2025-07-28