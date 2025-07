Brasil Programa Pé-de-Meia paga R$ 200 a estudantes da rede pública de ensino em todo o País

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

O programa é uma iniciativa do governo federal para reduzir a evasão escolar no ensino médio

O Ministério da Educação começou a depositar nesta segunda-feira (28) a quinta parcela do programa Pé-de-Meia, referente a julho. Estudantes do ensino médio da rede pública de todo o País que mantiveram frequência mínima de 80% nas aulas e que estão inscritos no CadÚnico (adastro Único para Programas Sociais) recebem R$ 200.

Os repasses seguem um cronograma escalonado, definido a partir do mês de nascimento dos beneficiários:

– Janeiro e fevereiro: 28/7

– Março e abril: 29/7

– Maio e junho: 30/7

– Julho e agosto: 31/7

– Setembro e outubro: 1º/8

–Novembro e dezembro:4/8

Os depósitos são feitos diretamente nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal, abertas em nome dos estudantes. Para alunos menores de idade que ainda não têm acesso ao aplicativo Caixa Tem, é necessário que um responsável legal autorize o uso da conta.

O que é o programa Pé-de-Meia?

É uma iniciativa do governo federal para reduzir a evasão escolar no ensino médio. O programa oferece incentivo financeiro mensal a estudantes de baixa renda da rede pública, com o objetivo de reduzir a evasão e garantir a conclusão dos estudos.

Quem tem direito ao benefício?

Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, matriculados no ensino médio regular ou na EJA (Educação de Jovens e Adultos) em escolas públicas; famílias inscritas no CadÚnico; estudantes com CPF cadastrado, matrícula ativa no início do ano letivo, frequência mínima de 80% e participação no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

