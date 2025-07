Economia Petrobras reduzirá em 14% o preço do gás natural para as distribuidoras a partir de 1º de agosto

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A estatal anunciou a redução em um comunicado divulgado ao mercado Foto: Agência Petrobras A estatal anunciou a redução em um comunicado divulgado ao mercado. (Foto: Agência Petrobras) Foto: Agência Petrobras

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Petrobras reduzirá o preço do gás natural para as distribuidoras em 14%, em média, a partir de 1º de agosto, na comparação com o trimestre anterior, segundo comunicado divulgado pela estatal nesta segunda-feira (28).

A empresa observou que os contratos de gás preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás, vinculando a variação às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio contra o dólar.

Para o trimestre que começa em agosto, a referência do petróleo Brent caiu 11%, enquanto o câmbio teve apreciação de 3,2%, apontou a Petrobras. A companhia afirmou ainda que, desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendido às distribuidoras acumula uma redução da ordem de 32%, incluindo o efeito da redução de agosto.

A Petrobras ressaltou que o preço final do gás ao consumidor é composto também pelo custo de transporte até a distribuidora, pelo portfólio de suprimento e margens de cada concessionária, além de tributos federais e estaduais.

“A Petrobras informa que em 01/08/25, conforme os contratos acordados pela Companhia com as distribuidoras, os preços de venda da molécula de gás serão atualizados, com redução média de cerca de 14% em relação ao trimestre anterior. Os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio R$/US$. Para o trimestre que inicia em agosto de 2025, a referência do petróleo Brent caiu 11% e o câmbio teve apreciação de 3,2% (isto é, a quantia em reais para se converter em um dólar reduziu 3,2%). Importante destacar que as variações por distribuidora dependem dos produtos contratados com a Petrobras, e que considerando os mecanismos criados pela empresa, em 2024, dos prêmios por performance e de incentivo à demanda, é possível ampliar a redução no preço da molécula. Desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendido às distribuidoras acumula uma redução da ordem de 32%, incluindo o efeito da redução de agosto. Considerando a aplicação integral dos prêmios, a redução acumulada média poderia atingir mais de 33%. A Petrobras ressalta que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da molécula pela companhia, mas também pelo custo do transporte até a distribuidora, pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens (e, no caso do GNV – Gás Natural Veicular, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais”, afirmou a estatal em comunicado ao mercado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/petrobras-reduzira-em-14-o-preco-do-gas-natural-para-as-distribuidoras-a-partir-de-1o-de-agosto/

Petrobras reduzirá em 14% o preço do gás natural para as distribuidoras a partir de 1º de agosto

2025-07-28