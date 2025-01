Polícia Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em seis rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas Foto: Raphael Nunes/EGR A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção de veículos em determinados pontos. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em seis estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), os trabalhos iniciaram nesta segunda-feira (6) em diversas regiões do Estado.

A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção de veículos em determinados pontos.

No Vale do Taquari, os trabalhos estão concentrados na construção dos pilares da nova ponte da ERS-130, após terem sido concluídos os blocos de fundação da estrutura. Também está em construção o aterro de nivelamento da ERS-130 com a nova ponte, além dos trabalhos no parque fabril, que envolve a produção das vigas e das lajes pré-moldadas.

No quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, ocorrem ajustes finais na construção por meio da montagem de um muro de gabião. Já no quilômetro 89 da ERS-129, também em Muçum, os trabalhos se concentram na remoção de materiais da rodovia, após deslizamento. Além disso, as equipes executam a limpeza de margens, conservação e tapa-buracos na ERS-129, do quilômetro 78 ao 90, entre Encantado e Muçum, e na ERS-130, do quilômetro 73 ao 97, entre Lajeado e Encantado.

Na Serra Gaúcha, ocorrem serviços de roçada e limpeza das margens na ERS-115, do quilômetro 10 ao 30, entre Igrejinha e Gramado, e na ERS-020, do quilômetro 85 ao 67, entre São Francisco de Paula e Três Coroas.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, as equipes executam roçadas e limpeza de margens na ERS-239, do quilômetro 20 ao 30, entre Campo Bom e Sapiranga.

Já na ERS-135, no Norte do Estado, a EGR executa limpeza, desobstrução de drenagem, tapa-buracos e conservação do quilômetro 17 ao 30, entre Coxilha e Sertão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/motoristas-devem-ficar-atentos-para-alteracoes-no-transito-em-razao-de-obras-em-seis-rodovias-estaduais-no-rs/

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em seis rodovias estaduais no RS

2025-01-06