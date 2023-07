Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em sete estradas gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Entre as obras, está a construção de uma rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado, no Vale do Taquari Foto: Edivan Rosa/EGR Entre as obras, está a construção de uma rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado, no Vale do Taquari. (Foto: Edivan Rosa/EGR) Foto: Edivan Rosa/EGR

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) alerta os motoristas, pedestres e ciclistas para alterações no trânsito em razão de obras em sete estradas, nesta semana, em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Os trabalhos incluem a construção de viaduto, ponte e rotatória, manutenção asfáltica, limpeza de margens e roçadas.

A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas. “Por isso, é importante que os usuários dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias”, ressaltou a EGR.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre e em estradas que ligam ao litoral, as equipes trabalham na construção da nova ponte no quilômetro 3,5 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. Haverá içamento de 22 aduelas que irão formar as duas galerias da nova estrutura. Além disso, estão previstos serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-040, do quilômetro 12 ao 50, em Viamão.

Nas estradas dos vales do Taquari e do Rio Pardo, as obras estão concentradas na construção de uma rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado. Haverá roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do quilômetro 75 ao 84, entre Encantado e Muçum; na ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, em Lajeado; e na RSC-453, do quilômetro zero ao 29, entre Venâncio Aires e Lajeado. Tapa-buracos serão realizados.

Já na Serra Gaúcha, as atenções nas estradas da região estão voltadas para a execução de muros de contenção no entorno do viaduto de Gramado e na terraplanagem dos acessos, no quilômetro 36 da ERS-115.

No Norte do Estado, ocorrem a fresagem e a renovação asfáltica entre os quilômetros zero e três da ERS-135, em Passo Fundo, e serviços de roçada e limpeza das margens do quilômetro 62 ao 78, entre Erebango e Erechim.

