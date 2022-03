Rio Grande do Sul Motoristas gaúchos podem pagar o IPVA com desconto de até 22,4% neste mês

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Devem pagar o tributo todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003 Foto: Agência Brasil Devem pagar o tributo todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Os proprietários de veículos que quitarem o IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2022 até o dia 31 deste mês no Rio Grande do Sul podem garantir desconto de até 22,4%.

Em março, ainda há redução de 3% sobre o valor total do imposto pela antecipação, além das vantagens do Bom Motorista (15% para três anos sem infrações de trânsito) e Bom Cidadão (5% para 150 ou mais notas fiscais com CPF).

O tributo pode ser quitado em qualquer agência, pontos de atendimento ou via home banking do Banrisul ou Sicredi. No caso do Bradesco e do Banco do Brasil, o pagamento pode ser realizado de ambas as formas, porém, somente para clientes. Também é possível que os correntistas desses bancos paguem usando os aplicativos. No IPVA 2022, a Receita Estadual adotou ainda o Pix como forma de pagamento.

Terceira parcela também tem desconto

Quem optou pelo parcelamento do IPVA em seis vezes e realizou o pagamento das primeiras duas parcelas em janeiro e fevereiro deve fazer o pagamento da terceira cota até o dia 31 deste mês. Isso vai garantir um desconto de 3% na terceira parcela pela antecipação do pagamento.

A taxa de licenciamento e multas, se houver, podem ser pagas separadamente do IPVA, sendo que o proprietário deve estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações. Para quitar o IPVA, o proprietário precisa apresentar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) ou a placa e o Renavam do carro.

Os dados relativos ao veículo, como o valor do IPVA, multas e pendências, podem ser acessados no site www.ipva.rs.gov.br ou por meio do aplicativo IPVA RS.

