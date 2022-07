Rio Grande do Sul Motoristas precisam trafegar com cuidado na RSC-453, em Venâncio Aires

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Trabalhadores e máquinas estarão na pista para fazer recuperação asfáltica do trecho Foto: Raphael Nunes/EGR Trabalhadores e máquinas estarão na pista para fazer recuperação asfáltica do trecho (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Os motoristas precisam ter atenção redobrada ao circular pela RSC-453, alerta a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias). Ao longo dos próximos meses, serão realizadas obras de manutenção em 29,8 quilômetros da estrada, entre a RSC-287, em Venâncio Aires, e o entroncamento com a ERS-130, em Lajeado, no Vale do Taquari. A previsão é de que as obras comecem imediatamente.

Trabalhadores e máquinas estarão na pista para fazer recuperação asfáltica do trecho, além de implantar duas interseções, nos quilômetros 27 e 29, e uma ampliação no acesso ao Distrito Industrial de Venâncio Aires.

As ações poderão ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. Diante disso, a empresa reforça que os condutores respeitem a sinalização e os limites de velocidade.

