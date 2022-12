Polícia Motoristas são flagrados disputando racha na Rodovia do Parque, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 9 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dois condutores foram presos pela Polícia Rodoviária Federal Foto: PRF/Divulgação Dois condutores foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou, na madrugada desta sexta-feira (09), motoristas disputando um racha na BR-448, a Rodovia do Parque, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os policiais receberam uma denúncia de que estava ocorrendo um racha com a participação de até dez veículos na estrada, no sentido interior-Porto Alegre, e passaram a acompanhar os carros.

Ao chegarem perto da Freeway, os veículos se dispersaram para fugir das viaturas da PRF – alguns seguindo para a Capital e outros em direção ao litoral. Dois carros foram interceptados: um Audi, com placas do Rio de Janeiro, e um Honda Civic, emplacado em Canoas. O primeiro veículo estava com uma das placas encoberta para escapar da fiscalização. O outro tinha o motor modificado para aumentar a potência.

No Audi, estavam o condutor, de 23 anos, e uma passageira, de 20 anos. Já no Civic, encontravam-se o motorista, de 19 anos, e mais quatro ocupantes, com idades entre 19 e 23 anos. Os motoristas foram autuados e presos pela prática de racha em via pública. As demais pessoas, encaminhadas a uma delegacia para prestar esclarecimentos. Os carros foram recolhidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia