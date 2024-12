Rio Grande do Sul Movimentação de cargas nos portos gaúchos encerrará o ano com mais de 41 milhões de toneladas

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Volume abrange as unidades de Rio Grande (foto), Pelotas e Porto Alegre. (Foto: Rodrigo de Aguiar/Portos-RS)

Os portos do Rio Grande do Sul encerraram o período de janeiro a novembro com a movimentação de 41.133.145 toneladas. No acumulado dos 11 meses, as unidades receberam 3.295 embarcações, sendo 2.693 delas em Rio Grande (81,73%), 458 em Pelotas (13,9%) e outras 144 (4,37%) em Porto Alegre. Os dados são da Portos RS, empresa pública estadual que administra as três unidades.

Um dos parâmetros de medida utilizados no segmento é o TEU, sigla de origem inglesa e que significa “Twenty Foot Equivalente Unity”, ou “Unidade Equivalente a 20 Pés”, na tradução para o português. Um TEU representa o espaço ocupado por um contêiner dessa medida, ou aproximadamente 6,1 metros. O objetivo dessa referência é facilitar a padronização e comparação de capacidade entre diferentes navios e terminais portuários.

A movimentação de contêineres também apresentou evolução e finalizou o período com 723.940 TEUs, números que representam um crescimento de 25,46%. Do total, 479.183 TEUs fazem referência a contêineres cheios e 244.757 TEUs a unidades vazias. TEU é a unidade de medida utilizada nesse tipo de operação e equivale a um contêiner de 20 pés.

Rio Grande

As importações pelo Porto do Rio Grande (Litoral Sul) somaram 9.933.945 toneladas. A China (1.726.589t) ocupa a primeira posição e é seguida pela Argentina (1.357.468t), pela Rússia (857.539t), por Marrocos (692.251t) e pelo Canadá (659.456t), nesta ordem.

Já as exportações alcançaram 23.065.597 toneladas. A China (10.345.687t) também ocupa a primeira posição, sendo seguida pelo Irã (1.049.744), pelo Vietnã (974.520t), pelos Estados Unidos (819.058t) e pelas Filipinas (727.908t), nesta ordem.

Já as movimentações de celulose registraram um aumento de 13,58% nessa unidade, alcançando 3.407.386 toneladas. O segundo maior crescimento foi do polietileno, que variou positivamente em 10,16%, contabilizando 606.262 toneladas.

Pelotas

O Porto de Pelotas (Região Sul do Estado) finalizou a movimentação de janeiro a novembro com 1.059.562 toneladas. Desse total, 905.130 toneladas correspondem a toras de madeira, 141.500 a clínquer e 12.932 toneladas a soja em grão.

Capital

Na unidade de Porto Alegre, por sua vez, o volume registrado desde janeiro é de 637.547 toneladas. As cargas de fertilizantes correspondem a 307.339 toneladas, as de trigo a 209.606 toneladas e as de cevada a outras 57.742 toneladas. A lista é composta, ainda, por sal (32.908t), sebo bovino (25.877t) e cargas em geral (4.075t).

(Marcello Campos)

