Polícia Operação Confraria: facção teria negociado apoio político em troca de contratos com a prefeitura de Parobé

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos durante a operação Foto: MP/Divulgação Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos durante a operação. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

O MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) e a Polícia Civil cumpriram nesta quarta-feira (18), durante a Operação Confraria, 41 mandados de busca e apreensão na prefeitura de Parobé, em residências, escritórios e empresas no município do Vale do Paranhana.

Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. Também houve o sequestro judicial de bens e valores, incluindo 59 veículos e 33 imóveis. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ninguém foi preso.

A Operação Confraria investiga a suspeita de infiltração de integrantes de uma facção criminosa em órgãos públicos do município. A facção teria negociado apoio político no período eleitoral em troca de contratos com o Poder Público. Empresas fictícias ou sem estrutura, pertencentes aos faccionados, teriam sido beneficiadas.

“Apura-se ainda a ocorrência de outras fraudes licitatórias – dispensas indevidas de certames e direcionamento de contratações envolvendo três núcleos de pessoas e suas empresas, todas relacionadas politicamente entre si e com os agentes públicos. Também foi constatado o branqueamento de capitais decorrentes da prática dos crimes”, afirmou o MPRS.

