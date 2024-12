Política Lula autoriza férias de Fernando Haddad e mais quatro ministros

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Haddad sairá de férias em 2 de janeiro e voltará ao trabalho no dia 22 do mesmo mês Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Haddad sairá de férias em 2 de janeiro e voltará ao trabalho no dia 22 do mesmo mês. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou as férias de cinco ministros do seu governo, entre eles Fernando Haddad, da Fazenda. Os despachos foram publicados no DOU (Diário Oficial da União) de terça-feira (17).

Haddad sairá de férias em 2 de janeiro e voltará ao trabalho no dia 22 do mesmo mês. O secretário-executivo Dario Durigan ficará à frente da pasta nesse período.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também entrará em férias em 2 de janeiro. Ele retomará suas atividades em 11 de janeiro. A secretária-executiva Mariana Pescatori assumirá a pasta de forma interina.

As férias da ministra Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, começarão no dia 24 deste mês e se estenderão até 3 de janeiro. O secretário-executivo Eloy Terena substituirá Sonia.

Jader Filho, do Ministério das Cidades, entrará em férias em 30 de dezembro e retornará ao trabalho em 16 de janeiro de 2025. Nesse período, a pasta será comandada pelo secretário-executivo Helder Melillo.

As férias do ministro Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria-Geral da União, serão de 30 de dezembro a 5 de janeiro e de 13 a 17 do mês que vem. A secretária-executiva Eveline Martins Brito assumirá o posto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-autoriza-ferias-de-fernando-haddad-e-mais-quatro-ministros/

Lula autoriza férias de Fernando Haddad e mais quatro ministros

2024-12-18