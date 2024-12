Porto Alegre Nove motoristas são flagrados dirigindo sem carteira de habilitação durante fiscalização de trânsito em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

As ações da EPTC ocorreram nas zonas Norte e Sul de Porto Alegre Foto: Divulgação/EPTC As ações da EPTC ocorreram nas zonas Norte e Sul de Porto Alegre. (Foto: Divulgação/EPTC) Foto: Divulgação/EPTC

Nove motoristas que não têm CNH (carteira nacional de habilitação) foram abordados durante duas blitze da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) nas zonas Norte e Sul de Porto Alegre.

As ações ocorreram na terça-feira (17). A infração é considerada gravíssima pelo Código Brasileiro de Trânsito, que prevê a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado e o pagamento de multa no valor de R$ 880,41.

Na Zona Norte, a operação ocorreu na avenida Dante Angelo Pilla. As 51 abordagens resultaram em 22 autuações e quatro veículos recolhidos. Dois condutores foram flagrados sem habilitação e outros dois com a CNH suspensa.

Na Zona Sul, a blitz aconteceu na avenida Edgar Pires de Castro, com 19 abordagens, 15 veículos autuados e quatro recolhidos. Os agentes de trânsito flagraram sete condutores sem carteira de habilitação.

“Estamos reforçando as operações com radar e blitz com o objetivo de conter os acidentes. Nossos agentes observam na rua bastante desrespeito à legislação de trânsito e veículos em altíssima velocidade, colocando em risco a vida de todos. Reforçamos a importância dos cuidados e o respeito às leis. No trânsito, todos somos responsáveis”, afirmou o diretor de Operações da EPTC, Carlos Pires.

