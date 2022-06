Rio Grande do Sul Movimentação de trigo tem variação positiva de janeiro a maio nos portos gaúchos; soja tem queda devido à estiagem

21 de junho de 2022

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (21) pela Portos RS.

A Portos RS divulgou, nesta terça-feira (21), os resultados das movimentações do período de janeiro a maio de 2022. Os dados levam em consideração as operações realizadas nos cais públicos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, além dos terminais existentes no complexo portuário de Rio Grande.

Entre os destaques do Porto do Rio Grande nos primeiros cinco meses do ano estão as variações positivas do trigo, com 266.83%, milho, com 88.53%, cloreto de potássio, com 44.26%, e cavaco de madeira, com 40.52%, em relação ao mesmo período do ano passado.

O total das movimentações no porto marítimo do Rio Grande do Sul somaram de janeiro a maio 14.933.212 toneladas. Desse montante, 2.476.034 toneladas foram obtidas com a movimentação de trigo, 518.131 toneladas com o milho, 554.076 com o cloreto de potássio e 631.983 com os cavacos de madeira. Já as movimentações de farelo de soja, soja em grão, arroz, fosfatos, madeira, celulose e demais mercadorias atingiram a marca de 11.271.118 toneladas.

Em relação ao mesmo período do ano de 2020, o Porto do Rio Grande registrou uma pequena queda de 3.79% em sua movimentação total, em que no ano de 2020 foi de 15.552.279 toneladas. Enquanto, em 2022 foi de 14.933.212 toneladas.

De acordo com o coordenador de desenvolvimento empresarial, planejamento portuário e tarifas da Portos RS, Giovani Trindade, “a ruptura da cadeia de suprimentos é o principal fator responsável pela elevação de preços e pela desaceleração da economia em uma escala global, uma vez que a demanda por produtos como carros, petróleo e semicondutores superou a capacidade de oferta”.

Ainda conforme Trindade, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que prejudicou as exportações da Ucrânia e colocou a economia da Rússia sob sanções comerciais, tem gerado novos gargalos na cadeia de suprimentos global. “Uma combinação de outros fatores, tal como o aumento do número de casos de Covid-19 na China, o congestionamento portuário na costa oeste dos Estados Unidos e a falta de contêineres novos contribuíram para prolongar esta ruptura e, consequentemente, manter os preços em um patamar elevado”, complementou.

A movimentação de 14.933.212 toneladas de janeiro a maio no Porto do Rio Grande também é reflexo da super queda do grão de soja deste ano em comparação com 2021 que registrou uma variação negativa de 78,79% do grão movimentado. Enquanto, em 2021 foram movimentadas 4.604.597 toneladas, em 2022 foram 976.664 toneladas. Segundo Trindade explicou, “no caso específico da queda na movimentação de soja no Porto do Rio Grande, esta redução tem forte relação com a estiagem no Rio Grande do Sul ao longo do ano de 2021, o que acarretou uma queda na produção deste grão no Estado”, finalizou.

O destino das exportações é liderado pela China (20.57%), seguido pela Arábia Saudita (6.37%), Marrocos (5.91%), Indonésia (5.78%), Vietnã (5.60%) e Portugal (4.92%). Já as importações são oriundas da Argentina (13.92%), China (8.41%), Estados Unidos (6.78%), Rússia (6.23%), Marrocos (5.00%) e Peru (4.92%).

Quanto aos contêineres, foram movimentadas 221.993 unidades, sendo 134.338 cheias e outras 87.655 vazias. A maior movimentação aconteceu no mês de março, quando foram 48.942 unidades contabilizadas. O segundo maior mês foi justamente o de maio, com 48.100 contêineres movimentados.

Com relação ao Porto de Pelotas, as movimentações atingiram 528.400 toneladas. O destaque fica por conta da madeira, que movimentou 366.213 toneladas, enquanto que o clínquer, material considerado base para a produção do cimento, alcançou 162.187 toneladas. Na variação entre 2021 e 2022, o mês de fevereiro teve elevação de 29.51% nas movimentações.

Já o Porto de Porto Alegre atingiu no período de janeiro a maio 401.647 toneladas. Os fertilizantes continuam liderando, com 268.825 toneladas, seguido pelas demais cargas, com 51.698 toneladas, cevada, com 39.499 toneladas, sal, com 23.850 toneladas, e o trigo, om 17.776 toneladas movimentadas.

