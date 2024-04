Rio Grande do Sul Movimento de retorno do feriadão de Páscoa nas rodovias do Rio Grande do Sul é intenso neste domingo

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Conforme a concessionária CCR Viasul, os melhores horários para retorno são neste domingo (31) antes das 12h e na segunda-feira (1º) após as 10h

O movimento de retorno do feriadão de Páscoa nas rodovias do Rio Grande do Sul é intenso neste domingo (31). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a fiscalização será reforçada até às 23h59min deste domingo. Haverá ainda restrição de trânsito para veículos pesados das 16h às 22h.

Conforme a concessionária CCR Viasul, os melhores horários para retorno são neste domingo (31) antes das 12h e na segunda-feira (1º) após as 10h.

Trânsito no retorno do litoral para a Capital

Às 8h deste domingo passavam 15 veículos por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Às 9h, o número já subiu para 29. Às 9h24 já eram em 37 veículos por minuto. A capacidade da Freeway é entre 85 e 88 carros por minuto nos trechos de pedágio. A partir disso gera lentidão e tranqueira ao longo da rodovia.

