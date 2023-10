Rio Grande do Sul Mais de 130 mil veículos devem passar pela Freeway rumo ao litoral no feriadão de Nossa Senhora Aparecida

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

A estimativa foi divulgada pela CCR ViaSul, que administra a rodovia Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul A estimativa foi divulgada pela CCR ViaSul, que administra a rodovia. (Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul) Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul

Mais de 130 mil veículos devem passar pela Freeway rumo às praias gaúchas no feriadão de Nossa Senhora Aparecida, de acordo com estimativa da CCR ViaSul, que administra a rodovia.

O movimento na estrada começa a aumentar na tarde desta quarta-feira (11) e deve permanecer intenso na manhã desta quinta (12).

Em relação ao retorno do Litoral Norte, a maior movimentação de carros deve ser registrada a partir das 15h de domingo (15) e na manhã de segunda (16).

Obras na Freeway

Devido às obras que são realizadas entre os quilômetros 74 e 88 da Freeway, com bloqueios de faixas, a CCR ViaSul alertou sobre a necessidade de os motoristas programarem as suas viagens. Nos locais dos trabalhos, o limite de velocidade é de 60 quilômetros por hora, podendo diminuir ainda mais nos horários de pico, não ultrapassando os 20 quilômetros por hora.

“Importante ressaltar que as obras de melhorias nas pontes e viadutos da Freeway não interferem no caso de eventual liberação do acostamento, pois, quando autorizada, a operação é realizada entre os quilômetros 0 e 75 da rodovia, e as obras acontecem logo após”, informou a concessionária.

