Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Das oito cooperativas de reciclagem existentes no município, quatro foram diretamente afetadas. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

As recentes enchentes em Canoas causaram danos catastróficos em várias comunidades, afetando diretamente as atividades de triagem de resíduos. Das oito cooperativas de reciclagem existentes no município, quatro foram diretamente afetadas, mas todas tiveram algum tipo de impacto. Aproximadamente 200 pessoas estão impedidas de trabalhar. Essas quatro cooperativas são responsáveis por atender cerca de 60% da área da cidade, abrangendo mais de 200 mil habitantes, e coletam aproximadamente 40 toneladas de resíduos recicláveis diariamente.

Essas organizações desempenham um papel fundamental na coleta seletiva e educação ambiental, além de geração empregos e inclusão social. Contudo, os danos aos equipamentos e estruturas dificultam a retomada das operações.

A campanha Recomeçar, idealizada pelo Movimento Nacional ODS-RS, tem como objetivo arrecadar recursos para o reparo, manutenção e compra de equipamentos danificados, além de viabilizar novos espaços de trabalho para as cooperativas. Essas ações são essenciais para que os catadores retomem suas atividades e continuem a contribuir para a gestão sustentável dos resíduos sólidos em Canoas, além de assegurar a renda dos cooperados.

De acordo com Bernardo Caron, secretário municipal de Meio Ambiente, “estamos comprometidos em ajudar as cooperativas de reciclagem a se reerguerem após essa tragédia. A solidariedade da comunidade é fundamental para conseguirmos restaurar esses espaços de trabalho essenciais para Canoas. As cooperativas desempenham um papel crucial na gestão dos resíduos recicláveis, promovendo a sustentabilidade ambiental e social. Elas são fundamentais para a redução dos resíduos, a preservação dos recursos naturais e a promoção da economia circular.”

A meta de arrecadação é de R$ 289.510,00 e as doações podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas. Além de valores em dinheiro, podem ser doados computadores, impressoras, fogões industriais, balanças, entre outros. Ou ainda a prestação de serviços de manutenção para caminhões, prensas, elevadores de carga, esteiras e revisão elétrica. As doações podem ser feitas via Pix utilizando a chave: rs@movimentoods.org.br. Para destinação de

equipamentos e serviços, basta entrar em contato pelo telefone (51) 9 9926.2307.

De acordo com Rossana Parizotto, coordenadora geral do Movimento Nacional ODS-RS, “A Campanha Recomeçar é nossa chance de restaurar as cooperativas de reciclagem de Canoas, garantindo sustentabilidade, emprego digno e um futuro mais limpo. Precisamos mobilizar recursos rapidamente, pois a gestão correta dos resíduos é crucial para a saúde pública, o meio ambiente e a geração de empregos.”

Além do apoio da secretaria municipal do Meio Ambiente, a campanha conta com o auxílio técnico da Apoena Socioambiental, do Projeto Canoas Recicla com a Gente, do Instituto GAIA (Global Alliance for Alternatives) Sede

América Latina e Caribe e da Aliança Resíduo Zero.

Cooperativas beneficiadas pela campanha:

Coopcamate – Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Canoas;

Coopermag – Cooperativa de Reciclagem União Faz a Força Cooperativa Mato Grande Canoense Cooperativa Mãos Dadas;

Cooperativa Renascer;

Cooarlas – Cooperativa Amigos e Amigas Solidárias;

COOPERSOL;

COOPERTEC;

Sobre o Movimento Nacional ODS-RS

Organização social formada por voluntários, de caráter apartidário, plural e ecumênico, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade gaúcha, visa cumprir com os compromissos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pelos países membros da ONU durante sua 70ª Assembleia Geral realizada em setembro de 2015, em Nova York. A Agenda 2030 consiste em uma Declaração com os 17

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – e suas 169 metas, incluindo meios de implementação e de parcerias globais, bem como um roteiro para acompanhamento e revisão.

