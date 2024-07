Rio Grande do Sul Prefeitura de Sapucaia do Sul inaugura Centro Integrado Guardiã Maria da Penha nesta quinta-feira

Na próxima quinta-feira (4), às 15h30min, a prefeitura de Sapucaia do Sul, através da secretaria municipal de Segurança, inaugura o novo Centro Integrado de Proteção à Mulher “Guardiã Maria da Penha”, na Av. Leônidas de Souza, 979, junto ao Centro de Referência da Mulher.

Em parceria com o Poder Judiciário, a Guarda Municipal realizará um serviço pioneiro no Estado em combate a violência contra a mulher. De forma integrada, o novo centro fará o acompanhamento de vítimas de violência doméstica, ao lado da Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público e Coordenadoria da Mulher (localizada no mesmo endereço do Centro Integrado).

“Esse projeto existe desde 2019, e só tornou-se possível com o apoio e empenho da atual administração que, ao lado de membros do legislativo, viabilizaram a compra de viaturas, criação de leis em apoio e o espaço físico que será inaugurado, onde poderá ser desempenhado esse trabalho, somando esforços junto às forças de segurança já operantes no município”, afirma a Supervisora e advogada e criadora do Projeto “Guardiã Maria da Penha”, Cinara Woiczekoski.

A Guarda Municipal de Sapucaia do Sul já realiza o trabalho de orientação a violência contra a mulher nas escolas municipais, o “Maria da Penha das Escolas”, a fim de diminuir a prática entre a população. O novo Centro de Proteção a Mulher será mais uma ferramenta de combate as tais práticas, que reunirá além das forças de segurança do município, as secretarias de Segurança e Proteção e Desenvolvimento Social, que oferecerão acompanhamento psicológico, jurídico, e capacitação profissional em seu atendimento, conforme a adesão e necessidade da mulher atendida.

