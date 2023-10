Cláudio Humberto Movimentos de Alckmin desagradam ao Planalto

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

(Foto: Enio/Divulgação)

O governo não gostou dos gestos do vice-presidente Geraldo Alckmin de apoio à pré-candidatura de Tabata Amaral para a prefeitura de São Paulo. Assessores de Lula contaram à coluna que a disputa local é vista como recado para questões federais, como eventual perda de espaço do ministro Flávio Dino (Justiça). Além de Alckmin, foi notada a presença do ministro Márcio França, também do PSB, enxotado do Ministério de Portos e Aeroportos e encaixado no nanico Micro e Pequenas Empresas.

Vem aí

Há expectativa de desmembramento em duas partes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A mudança ocorreria no próximo ano.

Estamos de olho

Alckmin e França estiveram em evento do PSB, em São Paulo, no fim de semana. O encontro virou ato de apoio ao nome de Tabata na disputa.

Vaga petista

Lula deve apoiar Guilherme Boulos (Psol) no pleito. Se nada mudar, o PT leva vaga de vice e deve indicar a deputada federal Juliana Cardoso.

Voo de galinha

PT e Psol veem a candidatura de Tabata como pressão do PSB e com pouca chance de sucesso. Apostam na deputada fora do segundo turno.

Escudo humano do Hamas inclui 84 brasileiros

A estimativa inicial de cerca de 25 brasileiros na Faixa de Gaza já chega a 84 pessoas, entre residentes e visitantes flagrados pelo conflito, segundo fonte do Itamaraty, impedidos de deixar a região em meio ao conflito. A saída é dificultada por terroristas do Hamas, é que eles adotam a estratégia de utilizar civis como escudos humanos, na tentativa de impedir o avanço de Israel como resposta à matança de 1,3 mil civis, até bebês, idosos e jovens, executados no dia 7, incluindo três brasileiros.

A quarta vítima

Permanece desaparecido um quarto brasileiro, de 59 anos, mas o governo de Israel não dá muitas esperanças de encontrá-lo vivo.

Monitoramento

A representação diplomática do Brasil junto à Autoridade Palestina monitora de Ramala a situação dos brasileiros em Gaza.

Chefe do posto

O embaixador Alessandro Candeas é quem chefia a representação brasileira e envia informações diariamente ao Itamaraty.

Folhinha da truculência

Completam cinco meses nesta terça (31) a agressão de capangas do ditador Nicolás Maduro contra a jornalista Delis Ortiz. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) abriu sindicância, mas não quis apontar culpados. Lula e Janja silenciaram e não defenderam a jornalista.

Droga de políticos

Comissão de Constituição e Justiça do Senado pautou para hoje (31) audiência sobre a PEC que criminaliza todo porte de droga. Convidou Flávio Dino (Justiça) e Nísia Trindade (Saúde). Nem deram bola, ontem.

Sem surpresas

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) não se surpreendeu com o recuo do governo sobre zerar o rombo fiscal. Disse que votou contra o arcabouço fiscal. “Nasceu morto. Exigir disciplina de um governo indisciplinado”, diz.

Deu positivo

A deputada Jandira Feghali (PcdoB-RJ) passará os próximos dias afastada das atividades em Brasília. Vacinada com cinco doses da vacina, a parlamentar fez o teste de Covid ontem (30). Deu ruim.

Efeito Bolsonaro

O Partido Liberal celebrou crescimento no número de filiados da sigla. Em outubro deste ano, o partido registrou a marca de 800 mil filiados. Só no último ano, foram 40 mil novas filiações ao partido de Jair Bolsonaro.

Ditadura rima com terrorismo

Aspone de políticos do PCdoB é apontado como lobista em Brasília do grupo terrorista Hezbollah e do financiador Irã, diz O Globo. A ligação foi apontada antes no livro de Leonardo Coutinho sobre o elo do finado ditador venezuelano Hugo Chávez ao narcotráfico e ao terrorismo.

Amorim quem manda

Outra vez Mauro Vieira foi escanteado em missão internacional. O chanceler foi instruído sobre a vinda do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ao Brasil. Quem articula a viagem é Celso Amorim.

No preju

Joice Hasselmann caiu no golpe do Rappi e ficou no prejuízo. A ex-deputada fez uma compra pelo app, passou o código para o entregador, que disse que estava errado e teria estorno. Amargou prejuízo de R$500.

Pensando bem…

…temos um presidente que é amigo do amigo… dos terroristas do Hamas.

PODER SEM PUDOR

Lei da selva

Certa vez, em meio à disputa que ocorre em todo início de legislatura, o deputado e ex-senador Ernandes Amorim (PTB-RR) ignorou o sorteio e invadiu o gabinete 318 do Anexo IV da Câmara, de localização privilegiada, com vista para a Praça dos Três Poderes, que era do ex-deputado Nilton Capixaba (RR), com quem parece ter feito acordo fora do regimento para ocupá-lo. O gabinete havia sido sorteado para Antônio Cruz (PP-MS). Ficou tudo por isso mesmo: convocada, a segurança não topou retirar Amorim à força. (Com a colaboração de Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

Movimentos de Alckmin desagradam ao Planalto

2023-10-31