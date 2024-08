Saúde Mpox: em 3 pontos, o que a ciência ainda não sabe sobre o novo surto

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Letalidade, transmissão, grupos de risco e eficácia de vacinas e antivirais são pontos que ainda não foram totalmente esclarecidos. (Foto: Wikimedia Commons)

Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu decretar novamente que a mpox é uma emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII), muitas dúvidas têm surgido.

Não apenas para a população geral, como também para cientistas que buscam entender o comportamento da nova cepa que causou o alerta da autoridade sanitária.

O que se sabe

A mpox não é uma doença nova, ela é uma infecção viral semelhante à varíola humana que é endêmica em determinados países da África Central e Ocidental. O vírus circula principalmente em animais, por isso não foi erradicado junto à varíola humana.

“A mpox foi descrita durante o esforço de erradicação da varíola, porque descobriu-se uma doença semelhante, mas que não era causada pelo mesmo vírus. Ela era associada a reservatórios animais, e a infecção em humanos era acidental, pelo contato com eles”, explica o professor de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e médico do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, que recebe casos graves de mpox no Rio, Rafael Galliez.

O vírus é dividido em duas linhagens, chamadas de Clado 1 e Clado 2. A 1 é conhecida por ser mais grave, com uma letalidade de até 10%, e mais predominante na região central do continente, na área da República Democrática do Congo (RDC).

Já o Clado 2 é menos mortal, com uma taxa de cerca de 1% de letalidade, e circula mais pela região Ocidental, na área da Nigéria, explica o infectologista do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) José Cerbino Neto, consultor do Richet Vacina e pesquisador do Instituto D’Or (IDOR):

“Em 2022, tivemos o surgimento de uma nova versão do Clado 2, que foi nomeada de Clado 2b, com esse padrão de transmissão associada ao sexo. Com isso, ele teve uma expansão para outros continentes e causou o surto global inédito, o Brasil foi o segundo país com mais casos fora da África. A transmissão diminui muito desde então, mas essa linhagem ainda circula pelo mundo.”

Em relação à manifestação, a doença tem início com sintomas comuns de uma infecção viral, como febre e dores no corpo, que podem surgir até 21 dias depois da contaminação. Em seguida, até uma semana depois, começam as bolhas características da doença, que podem durar até quatro semanas. Existem antivirais e vacinas, inicialmente desenvolvidos para a varíola humana, mas que oferecem uma proteção cruzada.

O que falta saber

* Letalidade

Um dos pontos que precisa ser elucidado sobre a nova cepa 1b é se ela de fato será tão letal quanto a 1a, cujos registros falam em 10% de mortalidade. Segundo um alerta da OMS até agora, a letalidade na RDC, que vive o maior surto de mpox, com mais de 500 mortos, estava em 3,1%.

No entanto, o país vive tanto os casos novos causados pelo Clado 1b, como os mais tradicionais provocados pelo 1a, e os dados não fazem essa distinção detalhada. Por isso, não há como saber qual a letalidade exata da nova cepa.

“Aparentemente a mortalidade do Clado 1b tem sido mais baixa do Clado 1a. Mas essa letalidade depende muito da organização dos sistemas de saúde local. A letalidade do Clado 2 na Europa, por exemplo, não foi a mesma da nos países africanos. Mas no mesmo sistema, nos países onde tem tido circulação das duas cepas na África, a mortalidade do 1b tem sido menor que do 1a”, avalia Galliez.

* Transmissão e grupos de risco

Segundo a OMS, enquanto os casos do Clado 1a têm sido relatados em regiões onde o vírus já era endêmico e principalmente em crianças e por diferentes meios de transmissão, os do 1b têm sido observados na área mais ao Leste da RDC e em países vizinhos, afetando predominantemente adultos e se disseminando via contato sexual.

“Essa cepa se espalhou para quatro países que fazem fronteira com a RDC e antes não tinham casos de mpox. Por isso a preocupação de que o cenário de 2022 se repita. Mas não temos muitos dados ainda sobre esse padrão de transmissão sexual entre adultos, se vai ser o mesmo observado em 2022 com o 2b, que teve uma prevalência maior entre homens que fazem sexo com outros homens e pessoas que vivem com HIV. Falta esclarecer quem é a população mais acometida por essa cepa nova”, avalia Cerbino.

* Antivirais e vacinas

Os especialistas citam ainda que, embora sejam estratégias em andamento para conter o surto, não se sabe o quanto de eficácia os medicamentos disponíveis têm contra a nova cepa.

“Os antivirais disponíveis são uma questão. Pelos últimos estudos que estão saindo parece que o Tecovirimat tem tido pouca eficiência no tratamento”, diz Trindade.

Em relação às vacinas, Cerbino diz que também “precisamos de mais informações”:

“Não temos dados para saber se essa nova mutação vai alterar a proteção. Já é um imunizante que não foi desenhado para mpox, foi desenhado pela varíola humana e oferece essa proteção cruzada. Acredita-se que ela vai continuar a proteger, mas o quanto não temos ainda esse dado.”

