Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Múcio já sinalizou a Lula a intenção de deixar o governo, alegando questões de saúde e pressão da família. (Foto: Divulgação)

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse nessa quarta-feira (8) que apenas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabe sobre a sua permanência na pasta – e que uma nova conversa para tratar do assunto “ficou para depois”.

“Nós ainda estamos conversando. Ele é que tem o bilhete de saída”, disse Múcio. “Meu partido se chama Lula. Faço o que ele mandar”, disse o ministro.

Múcio já sinalizou a Lula a intenção de deixar o governo, alegando questões de saúde e pressão da família, mas o presidente enfrenta dificuldades em achar um substituto para a Defesa que mantenha uma boa relação com a cúpula militar.

“Só quem sabe é o presidente. Eu quero sair por essa porta, tem que estabelecer prioridades”, disse Múcio, em referência à entrada do Palácio do Planalto pela qual saíram as autoridades depois de participar da cerimônia realizada pelo governo Lula que marcou os dois anos dos atos golpistas de 8 de Janeiro.

Ainda no fim do ano passado, após o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do general e ex-ministro Braga Netto, hoje preso, e de outros 38 investigados pela Polícia Federal, Múcio voltou a dizer a Lula que considerava ser a hora de deixar o governo. Afirmou que a família o queria mais por perto, aos 76 anos, e alegou cansaço. Não com a pressão do PT, mas com os inúmeros problemas na Defesa.

Na prática, Múcio enfrenta pressões de todos os lados, além do corte de despesas no ministério, que têm afetado projetos estratégicos. Mas o presidente pediu para ele ficar até que as turbulências com os militares estejam resolvidas.

Abril de 2026

O presidente enfrenta dificuldades em encontrar um substituto para Múcio. Pesa também o fato do pouco tempo que resta entre a reforma ministerial e a desincompatibilização para quem for disputar cargos eletivos, em 2026. Pela Lei Eleitoral, quem quiser concorrer às eleições terá de deixar o governo no início de abril do ano que vem.

Esse cenário também entrou na conta de Lula, que mandou Múcio “segurar a onda” por mais um tempo. “Tudo ficou para depois. Vamos ver”, desconversou o ministro.

Embora sob reserva comandantes militares avaliem que o governo não deveria promover cerimônias para lembrar o 8 de Janeiro, sob o argumento de que isso incentiva ainda mais a polarização no País, todos compareceram ao ato dessa quarta-feira.

“Há tempos que sonho com o dia em que a gente vá fazer uma solenidade como essa após o encerramento de todos os inquéritos, com todos os culpados presos, sejam eles quem forem”, afirmou Múcio. “Somente aí essa nuvem de suspeição que paira sobre a cabeça de muita gente vai se dissipar.”

Vídeo da Marinha

O ministro ficou muito aborrecido com o episódio do vídeo postado pela Marinha nas redes sociais, em 1.º de dezembro. Com 1 minuto e 16 segundos, a gravação, em homenagem ao Dia do Marinheiro, foi divulgada justamente no momento em que o governo discutia o pacote do corte de gastos no Congresso. A peça, que rebatia acusações de privilégios militares, acabou sendo retirada do ar a pedido de Lula e do próprio Múcio.

Agora, o titular da Defesa quer levar o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, para uma conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na tentativa de acalmar os ânimos.

Olsen conversou na última sexta-feira (3), com Lula, levado por Múcio, e disse que a intenção do vídeo não foi criticar o corte de gastos. O almirante justificou a peça com a alegação de que a Marinha precisava mostrar o seu trabalho diante das acusações de mordomia, mas admitiu o erro.

Lula deu o assunto por encerrado. Haddad, porém, não esconde que ainda está aborrecido. O vídeo da Marinha apresentava até mesmo um sósia de Haddad, rastejando na lama. “Vocês terão que se acostumar com uma vida de sacrifícios”, dizia uma voz em off, em claro recado para a equipe econômica. “Privilégios? Vem pra Marinha”, afirmava uma jovem, no fim da peça. (Estadão Conteúdo)

