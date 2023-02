Saúde Mudança climática está contribuindo para o aumento de superbactérias

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Reduzir a poluição de vários setores é fundamental para diminuir o surgimento, a transmissão e a propagação desses patógenos. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Reduzir a poluição gerada pelos setores farmacêutico, agrícola e de saúde é essencial para diminuir o surgimento, a transmissão e a propagação de superbactérias — cepas de bactérias que se tornaram resistentes a todos os antibióticos conhecidos — e outros casos de resistência antimicrobiana, conhecida como RAM.

Esta é a mensagem chave de um relatório divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) sobre as dimensões ambientais da RAM, que já está causando um sério impacto na saúde de humanos, animais e plantas, bem como na economia. A poluição é um dos pilares das mudanças climáticas.

O relatório “Preparando-se para as superbactérias: fortalecendo a ação ambiental na resposta à resistência antimicrobiana pela abordagem de Saúde Única” foi lançado na Sexta Reunião do Grupo de Lideranças Globais sobre RAM, realizada em Barbados. O documento defende uma resposta multisetorial de Saúde Única. Isto está de acordo com o trabalho da Aliança Quadripartite, formada por PNUMA, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH).

“A atual crise ambiental é também uma crise de direitos humanos e geopolítica. O relatório de resistência antimicrobiana é mais um exemplo de iniquidade, na medida em que a crise da RAM está afetando desproporcionalmente os países do hemisfério Sul”, disse a primeira-ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, presidente do Grupo de Lideranças Globais sobre RAM, em comunicado. “Devemos permanecer focados em reverter a maré nesta crise, aumentando a conscientização e colocando este assunto de importância global na agenda das nações em todo o mundo.”

O desenvolvimento e a propagação da RAM ocorre quando germes como bactérias, vírus e fungos desenvolvem a capacidade de derrotar os medicamentos projetados para matá-los. Antimicrobianos são comumente usados ​​em produtos de limpeza, pesticidas de plantas e medicamentos com objetivo de tratar e prevenir a propagação de germes entre pessoas, animais e plantações. Assim, esses produtos perdem sua eficácia e a medicina moderna fica sem a capacidade de tratar até mesmo infecções leves.

A resistência antimicrobiana está na lista da OMS como uma das 10 principais ameaças globais à saúde. Estima-se que em 2019, 1,27 milhão de mortes foram atribuídas diretamente a infecções resistentes a medicamentos em todo o mundo, e 4,95 milhões de óbitos em todo o mundo foram associadas à RAM bacteriana (incluindo aquelas diretamente atribuíveis à RAM).

Estima-se que a RAM cause 10 milhões de mortes diretas adicionais a cada ano até 2050. Isto equivale ao número de mortes causadas globalmente pelo câncer em 2020.

O custo econômico da RAM deve resultar em uma queda do PIB de pelo menos 3,4 trilhões de dólares ao ano até 2030, empurrando mais 24 milhões de pessoas para a pobreza extrema.

A tripla crise planetária implica em temperaturas mais altas e padrões climáticos extremos, mudanças no uso do solo que alteram sua diversidade microbiana, assim como poluição biológica e química. Tudo isso contribui para o desenvolvimento e a disseminação da RAM.

“A poluição do ar, do solo e dos cursos d’água mina o direito humano a um ambiente limpo e saudável. Os mesmos fatores que causam a degradação do meio ambiente estão agravando o problema da resistência antimicrobiana. E os impactos da resistência antimicrobiana podem destruir nossa saúde e nossos sistemas alimentares”, afirmou Inger Andersen, Diretora Executiva do PNUMA, em comunicado. “A redução da poluição é um pré-requisito para mais um século de progresso rumo à fome zero e à boa saúde”.

O relatório destaca um conjunto abrangente de medidas para enfrentar tanto o declínio do meio ambiente quanto o aumento da RAM, especialmente ao abordar as principais fontes de poluição provenientes de saneamento básico deficiente, esgoto, resíduos comunitários e municipais.

Para prevenir e reduzir tais poluentes, é crucial:

Criar marcos robustos e coerentes de governança, planejamento, regulamentação e legislação a nível nacional, e estabelecer mecanismos de coordenação e cooperação;

multiplicar os esforços globais para melhorar a gestão integrada dos recursos hídricos como promover o abastecimento de água, o saneamento e a higiene, com o objetivo de limitar o desenvolvimento e a propagação da RAM no meio ambiente, bem como para reduzir as infecções e a necessidade de medicamentos antimicrobianos;

estimular que países integrem um enfoque ambiental aos Planos de Ação em nível nacional relacionados com o meio ambiente, por exemplo: programas nacionais de gestão de resíduos e poluição por químicos, planos de ação em matéria de biodiversidade nacional e planejamento frente à mudança climática;

estabelecer padrões internacionais relativos a indicadores microbiológicos adequados de RAM a partir de amostras ambientais, que podem ser usados para orientar a tomada de decisão a fim de reduzir riscos e criar incentivos eficazes para implementar os padrões;

explorar opções para redirecionar investimentos, estabelecer incentivos e esquemas financeiros novos e inovadores, bem como justificar o investimento no sentido de garantir financiamento sustentável, incluindo a alocação de recursos internos suficientes para enfrentar a RAM;

reforçar o monitoramento e a vigilância ambiental, bem como priorizar a pesquisa para fornecer mais dados e evidências que fundamentem melhores intervenções.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/mudanca-climatica-esta-contribuindo-para-o-aumento-de-superbacterias/

Mudança climática está contribuindo para o aumento de superbactérias