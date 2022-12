Política Mudança da Lei das Empresas Estatais emperra no Senado

O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, quer que texto passe pela Comissão de Constituição e Justiça. (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

Diante da repercussão negativa na economia e no mundo político, a flexibilização da Leis das Estatais – aprovada a toque de caixa pelos deputados na noite da última terça-feira (13) — foi adiada no Senado. A pressão levou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a indicar que a proposta, que abre caminho para que políticos disputem mais de 700 cargos em empresas públicas federais, terá uma tramitação mais lenta, passando ao menos pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, jogando a apreciação do tema para 2023.

“Não há possibilidade de votar sem discussão com líderes. Temos que amadurecer e discutir o texto. Não haverá discussão extra-pauta”, disse Pacheco, encerrando a pressão para votar o texto na última quinta (15).

O projeto aprovado na Câmara reduz de 36 meses (três anos) para 30 dias a quarentena de indicados ao Conselho de Administração e para a diretoria de estatais que tenham ocupado cargos partidários ou participado da estruturação e realização de campanhas.

A aprovação-relâmpago do projeto na Câmara dos Deputados acendeu o sinal de alerta no mercado financeiro e fez com que as ações de Petrobras e Banco do Brasil encerrassem o pregão de quarta (14) em baixa. Os papéis da petroleira recuaram quase 10%, o que fez o valor de mercado da companhia encolher em R$ 30 bilhões em um único dia. O que estava no radar dos investidores era o risco de ingerência política e loteamento de cargos, o que poderia afetar o resultado das companhias.

Resposta

A Lei das Estatais, criada em 2016, foi uma resposta aos desvios apurados na Operação Lava-Jato, em busca de uma governança melhor nas empresas públicas.

A avaliação entre os senadores, contudo, é que a proposta tem grandes possibilidades de passar, mesmo com esse adiamento. Mas a repercussão negativa pela forma como a medida passou entre os deputados, contudo, afetou sua tramitação na Casa.

Pela manhã, não havia sequer senador disposto a assumir o papel de relator da medida, para não ficar marcado junto a empresários e investidores como responsável por uma piora do quadro institucional brasileiro – o que pode inclusive afastar recursos do país.

Para evitar o mal-estar, entretanto, será preciso passar por um rito maior. A proposta sempre foi objeto de desejo do Centrão, que queria voltar a ter a possibilidade de indicar políticos para estatais. Uma proposta semelhante chegou a ser apresentada em junho – patrocinada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) – mas ela não avançou. Agora, diante da possibilidade de evitar riscos na nomeação de Aloizio Mercadante ao cargo de presidente do BNDES, o PT e os partidos de esquerda votaram a favor da medida.

A assessoria do futuro presidente da estatal e seu partido, contudo, contestam a necessidade de mudar a lei para que ele possa assumir o BNDES. O argumento é que Mercadante está há mais de 36 meses sem cargo eletivo e, nos últimos meses, esteve na Fundação Perseu Abramo – braço de estudos do PT – de onde coordenou debates do programa de governo da candidatura de Lula, porém sem pertencer ao quadro formal do partido.

A votação na Câmara gerou mal-estar à bancada petista do Senado. A mudança passou a ser corriqueiramente chamada de “emenda Mercadante”, mas eles argumentam que o maior beneficiado será o Centrão.

A flexibilização da Lei das Estatais poderia abrir a negociação de 753 cargos de diretores, presidentes e conselheiros de estatais, segundo dados do último Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais (Raeef), elaborado anualmente pela Secretaria Especial de Desestatização, do Ministério da Economia.

A mudança, dizem os senadores, também poderia impactar as empresas públicas estaduais. Isto explicaria a votação massiva de deputados de alguns estados na Câmara em favor da alteração.

Entidades empresarias de diversos setores emitiram nota de repúdio à aprovação de mudanças na Lei das Estatais destacando que ela prejudica o ambiente de negócios.

