Mudanças climáticas e economia de baixo carbono são tema de evento no Ministério Público gaúcho

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Atividade é organizada pelo Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades), com apoio do MP-RS. (Foto: EBC)

Nesta quarta-feira (23), o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) sedia o 3º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas da Economia de Baixo Carbono – “Diálogos com a Bioeconomia”. As atividades são exclusivamente presenciais e gratuitas – a doação de alimentos não perecíveis, entretanto, é bem-vinda.

Promovido pelo Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) e com apoio do MP-RS, o evento tem por objetivo destacar experiências bem-sucedidas na busca da consolidação do mercado de carbono e definir metas para reduzir as emissões de gases responsáveis pelo efeito-estufa.

Confira, a seguir, a programação completa, ao longo da manhã e tarde no auditório do Ministério Público Estadual (Torres Gêmeas) – avenida Aureliano de Figueiredo Pinto nº 80 (bairro Praia de Belas), em Porto Alegre.

9h20min – Solenidade de abertura com autoridades convidadas

– Marcino Fernandes Rodrigues Junior, advogado, presidente do Terceiro Fórum Internacional de Mudanças Climáticas da Economia de Baixo Carbono e do Ilades.

9h50min – A proteção do clima no ordenamento jurídico brasileiro

– Vinicius Lameira Bernardo, promotor de Justiça do Rio de Janeiro e diretor acadêmico da Escola Superior da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa).

– 9h50min – A repercussão do legado das COPs no mundo e no Brasil

– Gabriel Wedy, juiz federal e professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

– Moderação/considerações – Annelise Monteiro Steigleder, promotora do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

– 10h45min – Os novos contornos da economia global

– Marcos Troyjo, economista e presidente do Novo Banco dos Brics.

– 11h15min – Desafios dos pilares ESG no saneamento: ações da Aegea

– Edison Carlos, presidente do Instituto Aegea.

– Moderação/considerações – advogado Marcino Fernandes Rodrigues Junior, presidente do Terceiro Fórum de Mudanças Climáticas da Economia de Baixo Carbono e do Ilades.

– 13h20min – Agenda da indústria para uma economia de baixo carbono

– Tiago Pereira – especialista do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Agroindústria da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

– 13h40min – Hidrogênio-verde

– Artur Lemos – secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado.

– 14h10min – A politica estadual de mudanças Climáticas do Rio Grande do Sul e sua inserção no contexto internacional

– Marjorie Kaufmann – secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas.

– 14h40min – Agricultura de baixo carbono

– Domingos Velho Lopes – secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e vice-presidente da Federação da Agricultura no Rio Grande do Sul (Farsul).

– Moderação/Considerações – Daniel Martini, promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caoma) do MP-RS.

– 15h35min – Prioridades sobre mudanças climáticas da administração Biden e resultados da COP 27

– David Bargueño – conselheiro-adjunto para Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Saúde da Misssão dos Estados Unidos no Brasil.

– 16h05min – PL 2148/15 e a proposta de regulação do mercado de carbono nacional

– Melissa Castello – professora, pesquisadora e procuradora do Estado do Rio Grande do Sul.

– Larissa Boratti – professora, advogada e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS).

– Moderação/Considerações – Liliani Cafruni, advogada e diretora de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Companhia Riograndense de Sanamento (Corsan).

– 17h – A importância das cidades no enfrentamento das mudanças climáticas: a experiência de Porto Alegre

– Germano Bremm – secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre.

(Marcello Campos)

