Notícias Mudanças no Supremo deve levar imediatamente a julgamento liminares concedidas por ministros da casa

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A retomada da votação deve ser em fevereiro, com o retorno das atividades do tribunal. (Foto: Dorivan Marinho/SCO/STF)

Uma emenda no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF) promete colocar fim a um dos aspectos mais criticados da Corte: o excesso de liminares concedidas individualmente. Em fevereiro, os ministros devem aprovar proposta para que todas as decisões monocráticas sejam submetidas imediatamente ao plenário virtual como condição para que mantenham a validade. A tendência é de que a decisão seja unânime.

“As liminares devem ser submetidas imediatamente ao colegiado. Isso ‘desmonocratiza’ o tribunal”, disse o presidente do Supremo, Luiz Fux.

O tema começou a ser debatido em sessão administrativa do STF em outubro, mas Fux pediu vista. A retomada da votação deve ser em fevereiro, com o retorno das atividades do tribunal.

As liminares individuais são determinações provisórias, tomadas em caráter de urgência e válidas até que todos os ministros decidam de forma conjunta sobre o assunto. Mesmo assim, algumas delas adquiriram aspecto de permanentes, como, por exemplo, a que vetou a redistribuição dos royalties do petróleo em 2013. O caso nunca foi submetido ao plenário.

Ainda em outubro passado, o Supremo tomou uma decisão importante de determinar que apenas o plenário poderia julgar inquéritos e ações penais, e não mais as turmas – colegiados compostos por cinco ministros cada. Na ocasião, ficou estabelecido também que as liminares decorrentes desses processos também deveriam ser referendadas pelo plenário.

Em seguida, o STF começou a discutir a confirmação de todas as decisões monocráticas em plenário. O ministro Gilmar Mendes propôs que as medidas cautelares dadas antes da aprovação da proposta deveriam ser apreciadas em até 180 dias. Para as cautelares futuras, valeria a regra de analisar na sessão subsequente.

Mendes fez ainda outra proposta, para mudar a forma de decidir o envio de inquérito ou ação penal para outra instância. Hoje, isso depende apenas do ministro relator. Mesmo quando a defesa recorre, o relator pode mandar o processo para instância inferior. Somente depois, se o colegiado alterar a decisão, é que o caso volta para o STF ou então é encaminhado para outra vara ou tribunal. Pela proposta do ministro, se a defesa apresentar recurso, ele passa a ter efeito suspensivo – ou seja, o processo continua no STF e só muda de foro depois da decisão do colegiado.

O STF ouve críticas de outros Poderes e até internamente sobre as decisões monocráticas, porque o poder de suspender leis e normas, na prática, fica concentrado em um único integrante da Corte. Entre os processos que discutem se uma lei federal, estadual ou municipal está de acordo com a Constituição, levantamento realizado pelo gabinete de Mendes em outubro revelou que havia no STF 64 decisões tomadas individualmente por um dos ministros que ainda não tinham passado pelo crivo do plenário.

Liminar com dez anos

A liminar mais antiga que não passou pelo plenário é do ministro Marco Aurélio Mello que suspendeu, em 17 de dezembro de 2010, o trecho de resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o pagamento de precatórios – dívidas do poder público reconhecidas judicialmente. Ele até tentou levar o caso rapidamente para julgamento no plenário, mas, em 9 de fevereiro de 2011, o então ministro Ayres Britto pediu vista.

No caso dos royalties, em março de 2013, a ministra Cármen Lúcia suspendeu trechos de lei aprovada pelo Congresso que aumentaria a receita da maioria dos estados, mas em prejuízo às regiões produtoras de petróleo, como o Rio. O julgamento no plenário estava previsto para ocorrer em 3 de dezembro de 2020, mas foi adiado outra vez. Em despacho do fim do ano passado, a própria Cármen Lúcia chegou a escrever que estava incomodada com a demora.

Decisões monocráticas ainda não julgadas

Direito de resposta

Em dezembro de 2015, o ministro Dias Toffoli suspendeu trecho da Lei do Direito de Resposta, em ação ajuizada pela OAB. O dispositivo determinava que um recurso contra a concessão de direito de resposta a uma reportagem só pode ter efeito suspensivo depois de uma decisão tomada por um órgão colegiado.

WhatsApp

Em 2016, o ministro Ricardo Lewandowski derrubou decisão de uma juíza que bloqueou o WhatsApp por algumas horas, em julho daquele ano, por desobediência a uma ordem para interceptar mensagens de investigados. Segundo a empresa, o aplicativo não arquiva nem copia as mensagens compartilhadas entre os usuários.

Juiz de Garantias

O ministro Luiz Fux, quando estava provisoriamente na presidência do STF, no recesso de janeiro de 2020, suspendeu a aplicação da regra do juiz de garantias, prevista no pacote anticrime. Na semana anterior, o então presidente da Corte, Dias Toffoli, havia dado prazo de seis meses para a norma entrar em vigor.

Forças Armadas

Em junho do ano passado, Fux concedeu liminar declarando que as Forças Armadas não exercem poder moderador em eventual conflito entre os três Poderes. A decisão foi tomada em ação do PDT, que pediu para a Corte esclarecer as atribuições dos militares. Na época, bolsonaristas cobravam intervenção no STF e no Congresso.

Royalties

Em março de 2013, a ministra Cármen Lúcia suspendeu trechos da lei que aumentaria a receita com royalties da maioria dos estados, mas em prejuízo às regiões produtoras de petróleo, como o Rio. O julgamento no plenário estava previsto para ocorrer em 3 de dezembro de 2020, mas foi adiado outra vez.

Fundação lava-Jato

Ao contrário do que publicado na edição impressa, a decisão de Alexandre Moraes suspendendo em 2019 o acordo firmado entre a Petrobras e procuradores da força-tarefa da Lava-Jato não está pendente de julgamento. Segundo informações do gabinete do ministro, “a decisão final foi proferida em 17/9/2019. Os valores foram destinados à educação, meio ambiente e, posteriormente, em 2020, parcialmente transferidos para auxiliar no combate à pandemia”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias