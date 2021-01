O secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, esteve no local da denúncia e encontrou o caminhão, distante da empresa, com os cilindros que estavam sendo distribuídos “paulatinamente”, de forma escondida e aos poucos. Foram encontrados no caminhão 33 cilindros, dos quais 26 possuíam oxigênio.

A ação policial envolveu a Polícia Militar e a Polícia Civil do Amazonas. Conforme o delegado Bruno Fraga, diretor do Departamento de Polícia do Interior, durante o interrogatório o homem informou que possui uma empresa de comercialização de cilindros de oxigênio, porém ficou com medo que a população invadisse a estabelecimento, em busca do material, e decidiu tirá-lo do local.

Policiais civis fizeram a escolta do material para abastecimento em quatro unidades de saúde da rede estadual. Para o Hospital Beneficente Português, foram destinados 11 cilindros. Seis foram para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, seis para o SPA do São Raimundo e três para o SPA do Coroado.

Crise do oxigênio