Inter “Muito feliz pelos dois gols”, diz Mauricio após a virada do Inter diante do Flamengo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Jogador saiu do banco de reservas e marcou dois gols na partida Foto: Ricardo Duarte/Inter Jogador saiu do banco de reservas e marcou dois gols (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Saindo dos bancos de reservas, Mauricio resolveu a partida para o Inter neste domingo (23) pelo Brasileirão. O Colorado venceu por 2 a 1 e os dois gols foram marcados pelo meia. O jogador marcou quando a equipe estava perdendo por 1 a 0 e aos 52 minutos fez o gol da virada por cobertura.

Se no primeiro tempo faltou emoção, na etapa final a partida teve mais empolgação. Gerson abriu o placar aos 17 minutos. Aos 20, Mauricio empatou e nos acréscimos o mesmo virou a partida.

“Feliz por ajudar a equipe. Fiquei um tempo parado. Nunca parei de trabalhar. Ano especial para mim. Minha família está no estádio. Muito feliz pelos dois gols”, disse o meia.

Mauricio destacou sobre o horário diferente. Desde 2015, as tabelas do Campeonato Brasileiro possuem jogos nas manhãs de domingo.

“É um horário diferente. Os times se estudam mais, fica um pouco mais lento. No intervalo, Mano Menezes [técnico do Inter] pediu para circular bem a bola e fazer movimentos de profundidade. Fomos felizes e saímos daqui com uma vitória perfeita”, disse o atleta.

Mauricio chegou a seis gols e é o terceiro goleador do Inter no ano atrás de Alan Patrick e Pedro Henrique. Com os três pontos garantidos, o Inter é o quinto colocado do Brasileirão com quatro pontos.

