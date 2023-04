Em meio as polêmicas, um jogador está ganhando oportunidades. O goleiro Gabriel Grando, banco pelo técnico Renato Portaluppi, será o titular na partida de volta da Copa do Brasil contra o ABC, na Arena, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (27). O jogador foi titular no duelo no Independência por conta da saída de Adriel.

Mesmo com o resultado negativo contra o Cruzeiro, Grando recebeu muitos elogios do treinador gremista. O goleiro fez boas participações durante a partida e, mesmo levando o gol, não teve culpa.

“Quem foi o melhor em campo hoje? Eu falo para eles que no futebol a fila anda. Não deem oportunidade para o companheiro. O cara foi o melhor em campo. Ele vinha bem, mas o que entrou deu conta do recado. O futebol é assim, a fila anda lá fora para algumas coisas e anda dentro do clube também”, disse Renato.

Sendo titular na partida contra o Cruzeiro, Grando voltou a jogar após quase três meses. A última vez que o jogador foi titular aconteceu em 29 de janeiro na vitória do Grêmio por 1 a 0 no São José, Passo D’Areia, pelo Gauchão.