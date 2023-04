Grêmio “Quero sempre o bem do clube e dos profissionais que aqui estão”, diz Renato Portaluppi em nota após polêmica com goleiro do Grêmio

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Nota foi publicada após polêmicas sobre o goleiro Adriel em entrevista coletiva após a partida contra o Cruzeiro Foto: Reprodução/Instagram Nota foi publicada após polêmicas sobre o goleiro Adriel em entrevista coletiva após a partida contra o Cruzeiro (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Reprodução/Instagram

Após as declarações na entrevista coletiva depois da partida contra o Cruzeiro, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, publicou em suas redes sociais um nota de esclarecimento sobre as suas falas. O comandante gremista ainda destacou que o que estão falando sobre o treinador “será resolvido dentro dos âmbitos da Lei”.

Renato concedeu entrevista coletiva e na terceira pergunta foi questionado sobre a ausência de Adriel. Após a pergunta, a entrevista ficou focada para o assunto e em determinados momentos o treinador ficou exaltado.

“É um recado, estamos fechados. Se lá atrás os empresários, alguns, circulavam no clube e ajudavam a decidir algumas coisas, acabou. O clube hoje tem comando. Adriel não jogou hoje e essa pergunta tem que fazer para ele. É uma consequência de coisas que ele têm feito. O clube tem a cartilha e tem que seguir isso. Já conversei com ele quatro, cinco vezes, tem que escutar quem quer o bem dele, quem está no clube”, destacou o treinador no sábado (22).

Em sua nota, Renato destacou que no mundo de hoje com a internet disponível todo mundo acha que pode falar o que quer. O treinador se demostrou incomodado com as críticas que vem recebendo.

Confira a nota na íntegra.

“No mundo cada vez mais “largado” da internet, as pessoas acham que podem falar o que querem e que não existirá nenhuma consequência. Acham que podem fazer acusações levianas e que tudo ficará por isso mesmo. Mas não é bem assim que funciona. As pessoas precisam ser responsáveis pelo que elas falam, mesmo no território livre das redes sociais. O que vem sendo dito sobre mim no caso envolvendo o goleiro Adriel são inverdades para tentar desvirtuar o foco do real problema. Como eu disse na coletiva após o último jogo, o Grêmio tem comando e aqui dentro certas pessoas não vão fazer o que querem. Muito pelo contrário. Não influencio qualquer jogador que seja, apenas tento, como sempre fiz, mostrar o que eu entendo ser o melhor caminho, sem indicar A, B ou C para esse ou aquele serviço. Quero sempre o bem do clube e dos profissionais que aqui estão. Quanto ao que certas pessoas estão dizendo, sabe-se lá a mando de quem, será resolvido dentro dos âmbitos da Lei”, disse Renato Portaluppi.

