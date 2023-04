Grêmio Vice de futebol do Grêmio explica ausência de Adriel na derrota contra o Cruzeiro

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2023

Segundo o vice de futebol, o goleiro vem descumprindo algumas normas do clube Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A escalação do Grêmio na derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 chamou a atenção logo quando divulgada. Paulo Caleffi, vice de futebol do Tricolor, ainda antes da partida começar confirmou que Gabriel Grando seria titular na vaga de Adriel.

Após a escalação ser divulgada, o diretor explicou em uma entrevista rápida o que teria acontecido com o goleiro.

“O Adriel vinha há alguns dias descumprindo algumas normas do clube. Foi diversas vezes alertado pelo Renato e comissão técnica. O último episódio foi ter dado uma entrevista sem qualquer consentimento do clube falando, inclusive, da parte tática defensiva da equipe, passando por cima da assessoria de imprensa. Conversamos com o Renato e entendemos que era o momento de dar um basta nesta situação. Nenhum jogador é maior que o Grêmio. Todos tem uma cartilha a cumprir. Isso que foi definido em reunião com Adriel”, disse Caleffi.

Caleffi ainda explicou que o jogador tem ciência que não vem obedecendo algumas regras e que esta questão vai ser tratada dentro do clube.

“Ele tem ciência de que não vem obedecendo as normativas do clube. Vamos tratar internamente. O torcedor tem que ser informado da razão que o Renato, juntamente conosco da direção, definiu que deveria ter uma atitude impositiva em relação ao comportamento dele”, disse o vice de futebol.

O Grêmio retornou nesta madrugada para Porto Alegre. Os jogadores estão de folga neste domingo (23) e se reapresentam na segunda-feira (24). O próximo compromisso será na quinta-feira (27), contra o ABC, na Arena, pela 3ª fase da Copa do Brasil.

