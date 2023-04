Inter Inter goleia o Caxias e segue invicto no Gauchão Sub-17

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2023

Inter venceu seus três primeiros jogos na competição Foto: Jota Finkler/Inter Inter venceu seus três primeiros jogos na competição (Foto: Jota Finkler/Inter) Foto: Jota Finkler/Inter

O Inter venceu o Caxias pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho Sub-17. A partida aconteceu no sábado (22) no CT Alvorada. A vitória por 4 a 0 teve gols de Leonan, Gabriel Ramos e Gabriel Carvalho, o terceiro tento foi marcado contra pelo adversário.

Com a bola rolando o Colorado se impôs e o gol foi questão de tempo. Aos 13 minutos Guilherme Bahia fez boa jogada, driblando dois marcadores com um movimento apenas e serviu Leonan. O camisa 9 deu chute certeiro no canto e abriu o placar.

O goleiro do Caxias salvou em arremate de Gabriel Carvalho e só torceu no chute perigoso de longa distância de Dionathan.

No segundo tempo, o Inter continuou tendo chances de gol perdidas. Aos 30 minutos Gabriel Ramos aparou cruzamento de Guilherme Bahia. Um minutos depois o lateral Thomas Gregori fiz bela jogada pela direita e contou com o erro do zagueiro, que acabou anotando contra.

Para fechar o placar, o camisa 10 Gabriel Carvalho deslocou o goleiro e marcou o quarto do Internacional. No sábado (29) o Inter volta a campo para enfrentar a Apafut na Serra Gaúcha.

