Com 42.759 torcedores, o Inter venceu o Flamengo de virada por 2 a 1 no Beira-Rio. Após a partida, o técnico Mano Menezes elogiou a torcida presente no estádio e disse que a vitória passou pelos torcedores e pela insistência do clube dentro de campo.

Gerson abriu o placar aos 17 minutos. Aos 20, Mauricio empatou e nos acréscimos o mesmo virou a partida. Mano destacou que a virada não foi merecida apenas pela atuação, mas pelo ambiente criado dentro do estádio.

“Questão da virada não é só pela atuação é também pelo ambiente. Na medida em que acontece, como aconteceu na Libertadores e hoje, o torcedor passa a entender bem o papel dele para ajudar a equipe nos momentos difíceis. Já usamos desse ambiente no ano passado. Fomos o melhor mandante do Brasileiro. O estádio vem junto num jogo como esse”, disse o treinador.

O comandante colorado ainda falou que o Flamengo poderia ter ganhado a partida. O clube carioca teve algumas oportunidades e mandou uma bola na trave.

“Eles poderiam ter ganho quando cabecearam no poste. O que faz a diferença é o torcedor, que apoia, dá força para o time que está cansado, faz acreditar até a última bola. Sabíamos da dificuldade do jogo, qualidade do adversário, tiveram momentos bons até melhores do que nós. Foi assim que ganhamos o jogo do Flamengo: contundência, disputa, marcação, entrega dos jogadores”, disse Mano.